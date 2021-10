Gianmaria Antinolfi continua a essere uno dei personaggi più bersagliati di questo Grande Fratello Vip. Costantemente al centro dell'attenzione per le sue "tormentate" vicende all'interno della casa di Cinecittà, in queste ultime ore Gianmaria è stato preso di mira da alcuni concorrenti del reality show. Trattasi di Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge che si sono presi gioco del giovane imprenditore napoletano.

Gianmaria Antinolfi preso di mira al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Gianmaria Antinolfi ha dimostrato di essere uno dei concorrenti più incostante di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Complici i suoi continui cambi di umore e anche di idee (l'ultima quella di lasciare la sua fidanzata Greta per dichiararsi a Sophie Codegoni nella casa), Gianmaria è stato preso di mira da alcuni vipponi.

Alex Belli e Davide Silvestri, infatti, hanno messo in piedi un vero e proprio "Antinolfi Show", col quale hanno preso in giro il giovane Gianmaria, con tutta una serie di battute sarcastiche e pungenti che non sono passate inosservate. A dar loro "sostegno", ci ha pensato anche Soleil Sorge, ex fidanzata di Antinolfi, che quando si tratta di sbeffeggiare il ragazzo è sempre in prima linea.

'Ecco il comodino', Gianmaria sbeffeggiato nella casa del Grande Fratello Vip 6

"Signore e signori, ecco a voi il comodino", ha esclamato Soleil Sorge rivolgendosi a Gianmaria.

La reazione dell'imprenditore napoletano, almeno fino a questo momento, sembra essere positiva e non ha sbottato nei confronti di Alex, Davide e della sua stessa ex fidanzata. In attesa di scoprire se Gianmaria replicherà nel corso delle prossime ore e se arriverà a stufarsi di questi siparietti che lo vedono coinvolto, al centro delle ultime news di queste ore del GF Vip, vi sono anche gli scontri che ci sono stati tra Alex Belli e Katia Ricciarelli.

Scoppia la lite nella casa del GF Vip: Alex Belli vs Katia Ricciarelli

Belli e Katia Ricciarelli sono arrivati ai ferri corti nel momento in cui la cantante lirica ha ammesso di non aver gradito un brano che Alex aveva composto, per raccontare la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. La reazione di Katia non è stata delle migliori e, di fronte al suo modo di fare, Alex ha perso le staffe, alzando la voce e arrivando a dire di voler uscire dalla casa.

La Ricciarelli, però, non è rimasta in silenzio: ha prontamente bacchettato Alex, rinfacciandogli il fatto che in questa circostanza ha finalmente mostrato il "vero Alex" ed ha smesso di recitare. Successivamente, Katia lo ha rimproverato ancora dicendogli di non alzare più la voce con lei e sottolineando così la mancanza di rispetto di Belli.