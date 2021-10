Notte di paura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove i concorrenti sono stati spaventati da Clarissa Selassié. La giovane principessina, poco dopo le tre di notte, ha allertato i concorrenti che in quel momento si trovavano in stanza con lei, dicendo che aveva sentito delle urla che provenivano dall'esterno e che non la facevano dormire ma soprattutto non la facevano stare tranquilla e serena. E Clarissa, fortemente intimorita, ha chiesto a Gianmaria di poter intervenire.

Paura in piena notte nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, nel bel mezzo della notte, Clarissa ha allertato tutti i vipponi che dormivano con lei in camera, dicendo loro di aver sentito delle urla spaventose che arrivavano dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Clarissa sosteneva che ci fosse una donna ad urlare, sottolineando il fatto che non si trattasse di uno scherzo ne tantomeno di un suo sogno.

"Sento urlare una donna, ma sono urla forti forti. Non stavo sognando", ha ammesso Clarissa decisamente spaventata al punto da chiedere a Gianmaria Antinolfi di prendere in mano in redini della situazione.

"Qui è pericoloso ragazzi, chiudiamoci dentro", ha esclamato ancora Clarissa decisamente intimorita e impaurita per queste urla che sostiene di aver sentito nel cuore della notte, provenienti dall'esterno della casa di Cinecittà.

Clarissa spaventata al GF Vip e chiede di barricare la porta

La ragazza ha così chiesto a Gianmaria di "barricare" la porta di ingresso della casa del Grande Fratello Vip 6, così da poter stare maggiormente tranquilla ed evitare così che potessero esserci ingressi sgradevoli in casa.

Immediata la reazione di Antinolfi che ha subito provato a tranquillizzare la giovane principessina, facendole presente che in casa non entra nessuno e che la casa è costantemente sotto controllo e sorvegliata dalla sicurezza.

"Ok, ma per stare tranquilli mettete il gancio, vi prego", ha proseguito ancora la principessina spaventata da questa situazione che l'ha svegliata nel bel mezzo della notte e che l'ha portata a mettere in allerta anche gli altri vipponi di questa sesta edizione.

I dubbi su Gianmaria-Soleil-Sophie al GF Vip 6

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza, nel corso delle prossime ore, su questa situazione che si è verificata di notte al GF Vip, le ultime news rivelano che in casa cominciano a sorgere i primi dubbi e sospetti in merito al triangolo Gianmaria-Sophie-Soleil.

Manila Nazzaro e Francesca Cipriani hanno avanzato le loro ipotesi sul fatto che i tre potessero essersi messi d'accordo prima ancora di entrare in casa, così da alimentare dinamiche e l'attenzione sul loro conto.