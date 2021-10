Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni dal 18 al 22 ottobre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati in primis sulla sparizione improvvisa di Gloria che, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce. Intanto Agnese comincerà ad avere dei dubbi in merito alla relazione di sua figlia Tina e Sandro, di cui pare che si siano perse le tracce.

Cambio programmazione Il Paradiso 6: ecco a che ora inizia il 18 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che questa settimana l'appuntamento del lunedì pomeriggio non sarà in onda nella solita fascia oraria.

La soap, infatti, anticiperà l'orario di inizio alle ore 14, per lasciare poi spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni amministrative 2021.

Da martedì in poi, la programmazione tornerà ad essere quella standard e la soap inizierà di nuovo alle 15:55 circa.

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 22 ottobre 2021, rivelano che Gloria farà perdere le sue tracce, allarmando così zia Ernesta.

Gloria viene ritrovata in ospedale: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 18 al 22 ottobre 2021

La donna sarà a dir poco spaventata dall'assenza prolungata di Gloria e così chiederà ad Armando di potersi attivare per cercare di capire che fine abbia fatto.

Armando, così, si metterà sulle tracce di Gloria e riuscirà a ritrovarla, seppur in un letto di ospedale. Le trame della soap opera dal 18 ottobre rivelano che Gloria è stata vittima di un tentativo di rapina e per le ferite riportate è finita in ospedale.

La donna, poi, quando vedrà arrivare Armando confesserà che ha intenzione di lasciare al più presto Milano e di trasferirsi altrove.

Agnese e i dubbi su Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 ottobre

E poi ancora, gli spoiler di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma fino al prossimo 22 ottobre in prima visione assoluta Rai, rivelano che Agnese comincerà ad avere dei sospetti e dei dubbi sul conto di sua figlia Tina.

Da quando la donna è rientrata a Milano, non ha proferito parola in merito al suo rapporto con Sandro.

Per questo motivo, Agnese e suo marito cercheranno di capirci qualcosa in più e proveranno a fare delle domande dirette a Tina.

La ragazza, però, continuerà ad essere molto vaga e non confesserà la verità circa la sua rottura con Sandro. Intanto Tina farà i conti con una brutta scoperta: dopo aver sforzato fin troppo la voce, dovrà essere operata al più presto alle corde vocali.

Flora e Umberto complici, Adelaide in crisi: le trame de Il Paradiso 6

Occhi puntati anche sul rapporto tra Flora e Umberto: i due, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, appariranno sempre più complici e intimi.

Un atteggiamento che non passerà inosservato alla contessa, la quale non gradirà affatto queste ingerenze da parte della figlia di Ravasi.

Le trame delle nuove puntate della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvatore Amato.

Il giovane barista non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Anna: ha capito di essersi invaghito della donna e per questo motivo cercherà di impegnarsi con tutto se stesso per poterla conquistare. Riuscirà in questa "mission impossible"? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.