Gli spoiler della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre su Canale 5, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Steffy Forrester. La giovane stilista, infatti, dovrà affrontare un duro periodo della sua vita e cercherà in tutti i modi di disintossicarsi. Al suo fianco, Steffy avrà molte persone, oltre a suo padre Ridge, infatti, anche Liam e il dottor John Finnegan faranno di tutto pur di aiutare la donna, ma lei non sarà molto collaborativa, tanto che per riprendere sua figlia Kelly minaccerà tutti quanti con un coltello.

Nel contempo Quinn cercherà di convincere Shauna a organizzare le nozze con Ridge, insieme a tutta la famiglia Forrester, così da rafforzare il legame con il suo amato.

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha una crisi d'astinenza

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam e Hope inviteranno il dottor John Finnegan a casa loro, per parlare della complicata situazione di Steffy. Il medico, però, confesserà di non essersi accorto che la donna era diventata dipendente dai farmaci, ma dirà di essere notevolmente dispiaciuto e di volerla aiutare.

Poi Liam e John decideranno di recarsi da Steffy, per avere un confronto diretto con la donna. Nel frattempo Ridge resterà al fianco di sua figlia e la aiuterà a disintossicarsi, ma la giovane avrà una brutta crisi d'astinenza da antidolorifici e pregherà il dottor Finnegan, Ridge e Liam di andarsene e lasciarla da sola.

Hope dice a Thomas che Steffy ha minacciato tutti quanti con un coltello

Steffy non riuscirà ancora a riprendersi e avrà una dura crisi d'astinenza, durante la quale caccerà via suo padre, Liam e John Finnegan. Frattanto Hope rivelerà a Thomas che Steffy ha minacciato tutti quanti con un coltello, il giovane aveva già dei sospetti riguardo sua sorella e le parole della Logan non faranno altro che confermarli, così penserà di raggiungerla il prima possibile.

Il dottor Finnegan, Ridge e Liam, intanto, resteranno vicini a Steffy e cercheranno di convincerla a farsi curare. Hope, invece, consiglierà a Thomas di non andare da Steffy, ma poi cambierà idea e si convincerà del fatto che la donna ha bisogno dell'aiuto di tutti.

Quinn spinge Shauna a sposare Ridge insieme alla famiglia

Quinn Fuller parlerà con la sua amica Shauna e cercherà di convincere la donna a consolidare al più presto il suo matrimonio con Ridge e le consiglierà di organizzare subito la cerimonia di nozze con tutta la presenza di tutta la famiglia, con l'obiettivo di fortificare il rapporto con suo marito e di ufficializzare il loro legame una volta per tutte.