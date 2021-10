Andrea Zenga è stato tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dove ha trovato l'amore con la giovane attrice siciliana Rosalinda Cannavò. In queste ore, Zenga si è raccontato ed ha svelato dei retroscena legati alla sua partecipazione al reality. In particolar modo, il figlio di Walter Zenga, ha svelato dei dettagli legati all'intimità dei maschietti all'interno della casa, svelando che si riesce a praticare autoerotismo, anche se bisognerebbe "stare attenti".

Il retroscena di Andrea Zenga sul Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, alcune vippone della casa hanno svelato di aver beccato dei maschietti durante dei momenti di intimità nel bagno.

Addirittura, per quest'anno, si era parlato anche di una stanza speciale "per soli uomini" che la produzione del reality show avrebbe messo a disposizione per i maschi della casa, così da poter praticare autoerotismo in tranquillità, vista la prolungata durata di questa sesta edizione (che addirittura potrebbe chiudere i battenti il prossimo maggio 2022).

'Si fa senza farsi beccare', svela Zenga a proposito dell'autoerotismo nella casa del GF Vip

A svelare dei retroscena su questo argomento ci ha pensato anche il giovane Andrea Zenga che, in una recente intervista, è tornato a parlare della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, svelando che effettivamente, seppur con qualche difficoltà, i maschi protagonisti del GF Vip possono ritagliarsi dei momenti di intimità in casa.

"Se non ti fai beccare è meglio. Si fa senza farsi beccare", ha ammesso Zenga, confermando di fatto che è possibile praticare autoerotismo in casa ma cercando comunque di non farsi scoprire ed evitare quindi che sia gli altri concorrenti che i telespettatori da casa possano capire.

"Dove si fa? Diciamo orario notturno e in bagno.

Sotto le coperte no, dai...", ha ammesso Zenga svelando così un retroscena sulla sua edizione che è stata vinta da Tommaso Zorzi.

Andrea Zenga e Rosalinda, ecco chi sono i loro preferiti del GF Vip 6

Parlando invece dell'attuale stagione del Grande Fratello Vip 6, Andrea ha ammesso che anche quest'anno ci sono un bel po' di belle ragazze che popolano la casa più spiata d'Italia.

A tal proposito, ha ammesso di trovare particolarmente affascinanti sia Raffaella Fico che Sophie Codegoni. Anche Rosalinda Cannavò, fidanzata con Zenga proprio grazie al GF Vip, non è rimasta in silenzio ed ha svelato il suo preferito di questa edizione.

"Aldo Montano è tanta roba", ha ammesso l'attrice siciliana, aggiungendo però che nel suo cuore c'è spazio solo per Andrea Zenga.