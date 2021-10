Il momento di alcune prese di posizione forti sembrerebbe essere arrivato all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Gianmaria Antinolfi si è finalmente espresso in maniera netta ammettendo l'interesse per Sophie Codegoni e Alex Belli ascoltando la confidenza del gieffino lo ha spronato e consigliato in modo inequivocabile: "Dovresti chiudere con Greta in diretta". Altro caso scottante è risultato essere quello dell'igiene personale, diversi inquilini hanno raccontato di aver visto una concorrente, sembrerebbe Sophie Codegoni, con il cerume nelle orecchie.

C'è da dire che la puntata di venerdì 15 ottobre, si prospetta davvero scoppiettante.

L'ammissione di Gianmaria dell'interesse per Sophie e il consiglio di Alex Belli

Gianmaria Antinolfi ha deciso di venire allo scoperto ed ammettere il suo reale interesse per Sophie Codegoni. L'imprenditore, in un colloquio avuto con Giucas Casella e Aldo Montano, ha espresso il desiderio di intervenire in maniera netta sull'argomento durante la prossima diretta, ovvero quella di venerdì 15 ottobre. Aldo Montano senza mezzi termini ha chiesto a Gianmaria se effettivamente sia interessato a Codegoni e la risposta del ragazzo è stata affermativa, pur ammettendo: "Sono molto riservato sulle mie cose, volevo prendermi un attimo prima di fare qualcosa".

Antinolfi è passato poi a confidarsi sull'argomento anche con Alex Belli, l'attore ha consigliato a Gianmaria di essere netto nelle sue decisioni e di prendere una posizione chiara e inequivocabile: "Dovresti chiudere con Greta in diretta", sono state queste le parole senza appello che l'imprenditore si è sentito rivolgere.

Staremo a vedere se Antinolfi seguirà il consiglio.

Problemi di igiene personale: i Vip parlerebbero di Sophie Codegoni

Nel pomeriggio Alex Belli è stato protagonista anche di una confessione verso Lulù, mentre l'attore stava effettuando un massaggio alla principessa. Belli ha raccontato di aver visto una delle inquiline con il cerume nelle orecchie, tale particolare sarebbe poi stato ripreso anche da Raffaella Fico.

Alex per pudore avrebbe evitato di fare pubblicamente il nome della persona, anche se il popolo dei social non ha nessun dubbio nell'individuare Sophie Codegoni come la destinataria di tale pettegolezzo. L'attore ha anche ammesso di non aver avuto il coraggio e la forza di dirlo alla diretta interessata. Jessica Selassié ha ripreso l'argomento, raccontando a Raffaella Fico e Francesca Cipriani l'accaduto, l'ex di Mario Balotelli ha risposto dicendo di essersi accorta anche lei della cosa e ha aggiunto: "Poi lo dico anche a te Francy".