Momenti di tensione dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Protagonisti dello scontro sono stati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. In particolare, l'italo-americana si è lasciata andare ad uno sfogo profondo con Alex Belli in cui ha confidato di non sopportare più l'atteggiamento assunto da parte dell'imprenditore nei suoi riguardi. "Non ne posso più" ha affermato la fashion blogger al gieffino che la stava ad ascoltare.

Soleil Sorge si sfoga con Alex Belli

In seguito all'ultima puntata live del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, Gianmaria Antinolfi ha scelto di allontanarsi da Soleil Sorge.

Questo comportamento assunto da parte del partenopeo non è stato gradito dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, anzi, si è infuriata a tal punto da sfogarsi in maniera molto dura e con toni abbastanza accesi con Alex Belli. Raccontando un episodio, Soleil ha dichiarato che il gieffino si è rivolto a lei esclamando di farsi gli affari propri. "A me sta veramente iniziando a dare fastidio", ha affermato l'italo-americana aggiungendo che è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e sta infangando il percorso all'interno del reality della fashion blogger. Soleil ha poi evidenziato che nonostante lei prosegua ad essere cordiale nei suoi riguardi, l'imprenditore continua a non lasciarla in pace.

Soleil su Gianmaria: 'O va via lui o me ne vado io da qua'

Soleil Sorge si è poi lasciata andare ad una dichiarazione estrema affermando: "O va via lui o me ne vado io da qua", riferendosi a Gianmaria Antinolfi. La fashion blogger ha evidenziato di non avere nessuna intenzione di proseguire il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia con l'imprenditore che la tratta in malo modo.

Belli ha affermato, successivamente, che Antinolfi si sente carico dopo la diretta di lunedì 12 ottobre 2021. Lui avrebbe voluto parlare con lui, ma dopo aver visto quell'energia non l'ha più fatto. E ha provato a far calmare Soleil e a farla ragionare sulla situazione. Il gieffino ha dichiarato che Antinolfi fa anche fatica a salutare la mattina.

Soleil su Antinolfi: 'Che sfigato'

"Che sfigato". Questo l'appellativo utilizzato da Soleil Sorge all'indirizzo di Gianmaria Antinolfi mentre era a dialogo con Alex Belli. L'italo-americana è sembrata un fiume in piena contro il giovane sottolineando che le ha mancato di rispetto e ora tenta anche di metterla in mezzo e si permette di risponderle in malo modo. Soleil ha sottolineato di non poterne più di Antinolfi affermando che è meglio che stia zitta. La fashion blogger ha esclamato che la sua resistenza ha un limite.