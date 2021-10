Si è discusso animatamente di un "triangolo" che da giorni monopolizza intere puntate del Grande Fratello Vip, quello formato da Soleil, Sophie e Gianmaria. Il pensiero che sposano la maggior parte dei concorrenti, "capitanati" da Manila e Francesca, è che i tre litigherebbero per finta: si fa sempre più concreta l'ipotesi secondo la quale Sorge, Antinolfi e Codegoni stiano seguendo un copione scritto per loro da qualcuno di esterno che se ne intende di televisione e dinamiche di spettacolo.

I sospetti nella casa del Grande Fratello Vip

Il giorno prima della puntata del Grande Fratello Vip del 15 ottobre, c'è stata un'accesa discussione che ha coinvolto Sophie, Soleil e Gianmaria.

Il ragazzo si è dichiarato a Codegoni dopo aver preso coscienza del fatto che non prova più nulla per Greta (la fidanzata che lo aspetta fuori), ma quest'ultima lo ha respinto anche a causa della presenza della sua ex Sorge nella casa.

I tre hanno cominciato a bisticciare nella notte, attirando l'attenzione degli altri componenti del cast.

In una delle camere da letto, dunque, la maggior parte dei vipponi ha espresso un'opinione su questo "triangolo", ovvero su uno degli argomenti portanti di questa fase iniziale del programma.

Manila è stata la prima a prendere la distanze da questa situazione che a suo parere non è reale: "Il pubblico sa che è tutto finto, ma chi ci crede a questi teatrini? Guarda caso le liti scoppiano sempre il giorno prima della puntata.

Siamo stanchi, è la stessa solfa da un mese".

Le confidenze di Cipriani al Grande Fratello Vip

"Loro tre fingono, sono tutti d'accordo", ha tuonato la bella Nazzaro nella notte tra il 14 e il 15 ottobre.

Molti inquilini della casa del Grande Fratello Vip, si sono detti concordi con Manila, al punto che si sono spinti a fare rivelazioni inaspettate su questo triangolo.

Forte della presa di posizione dei compagni d'avventura, Francesca si è fatta coraggio ed ha confidato: "Si sta avverando quello che io sapevo già da agosto. Amici in comune mi avevano avvisata che sarebbe successo questo".

Anche Cipriani ha tirato in ballo delle cene alle quali avrebbero partecipato lei e altri concorrenti della sesta edizione, le stesse che Soleil e Sophie hanno citato quando hanno discusso in diretta l'altro giorno.

In quel frangente, le ragazze hanno nominato "Fabri", ovvero la persona che le avrebbe accolte in casa sua per concordare le mosse da mettere in atto tra le mura di Cinecittà per essere sin da subito protagoniste.

L'ombra di Fabrizio Corona sul Grande Fratello Vip

Quando si sono scontrate in diretta qualche sera fa, Soleil e Sophie hanno reso pubblico parte di quello che sarebbe successo poco tempo fa a casa di Fabrizio Corona.

"A cena ti era stato detto che dovevi provarci con Manuel", ha tuonato Sorge in un momento che le telecamere di Striscia la Notizia hanno fermato. Il tg satirico, infatti, il 14 ottobre ha mostrato ai propri spettatori alcune dichiarazioni che a tanti di loro erano passate inosservate, ovvero quelle in cui le due ragazze si accusavano reciprocamente di aver ricevuto direttive dall'esterno su chi corteggiare per essere protagoniste del GF Vip 6.

Stando a quello che ha raccontato Francesca Cipriani l'altra notte, anche il triangolo che coinvolge Gianmaria, Soleil e Sophie sarebbe frutto di un copione che una persona avvezza al mondo dello spettacolo (si presume che anche in questo caso possa centrare l'ex re dei paparazzi) avrebbe messo su per creare dinamiche avvincenti con al centro Sorge e Codegoni, entrambe sue amiche di vecchia data (si dice che l'ex tronista sia anche stata un flirt di Corona).