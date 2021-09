Venerdì 17 settembre è andata in onda la seconda puntata del GF Vip, durante la quale Alfonso Signorini ha fatto una gaffe con Manila Nazzaro, chiamandola Matilde. Nonostante i siparietti divertenti e i nuovi ingressi, il conduttore è stato duramente attaccato su Twitter, per via del diverso trattamento riservato ai concorrenti dell'edizione corrente, rispetto a quelli degli anni passati, che sono stati squalificati a parità di parole dette.

GF Vip: a fine puntata, Alfonso Signorini sbaglia il nome di Manila Nazzaro

Alfonso Signorini ha fatto una gaffe durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip.

Il direttore di Chi, infatti, alla fine della diretta, ha chiamato i concorrenti del reality di Canale 5, chiedendo loro di prendere un bussolotto da due vasi. I coinquilini della casa di Cinecittà hanno dovuto scegliere un involucro di plastica, rosa le donne e blu gli uomini. Tutti i bussolotti erano numerati e, dopo avere fatto la loro scelta, i vip si sono seduti sul divano. Quando è stato il turno di Manila Nazzaro, però, Alfonso Signorini ha commesso un errore e, infatti, il conduttore si è confuso, chiamandola Matilde.

Alfonso Signorini chiama Matilde Manila Nazzaro al GF Vip

Il conduttore della trasmissione di Canale 5 ha commesso due piccole gaffe quando è stato il turno di Manila Nazzaro.

Infatti, il giornalista gossip si è prima dimenticato di chiedere all'ex concorrente di Temptation Island quale fosse la sua scelta e in seguito, accortosi della dimenticanza, l'ha chiamata in modo sbagliato: ''Matilde, dulcis in fundo''. Dopo essere stata scambiata per Brandi, ex partecipante della quinta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha affermato: ''Manila, scusa, a quest'ora non capisco più niente''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando il collegamento con la casa più spiata d'Italia è stato chiuso, il presentatore di Canale 5 ha commentato l'errore fatto, dichiarando: ''Anche stasera ce l'ho fatta a sbagliare dei nomi''.

Polemiche sui social per la conduzione del GF Vip di Alfonso Signorini

Nel frattempo, su Twitter, durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, sono fioccate polemiche per via della conduzione di Alfonso Signorini, non piaciuta al pubblico da casa.

In particolar modo, al conduttore sono stati contestati presunti favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti. Katia Ricciarelli, infatti, nei giorni scorsi ha pronunciato parole che sono costate la squalifica a Denis Dosio, durante la quinta edizione del reality, mentre la cantante lirica è rimasta in gioco. Non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip, per scoprire cosa accadrà ai coinquilini della casa più spiata d'Italia.