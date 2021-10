Al Paradiso delle signore 6 giovedì 4 novembre andrà in onda la puntata numero 39 e secondo le anticipazioni ci saranno diverse novità che coinvolgeranno Salvatore (Emanuel Caserio) e Tina (Neva Leoni). Il giovane barista confiderà a Marcello (Pietro Masotti) i suoi dubbi su Anna (Giulia Vecchio) e quest'ultimo con l'aiuto di Ludovica (Giulia Arena) organizzerà una serata per far avvicinare i due amici. Nel frattempo Tina sarà in preda ai sensi di colpa per aver mentito a Vittorio (Alessandro Tersigni) e quando saprà da suo fratello che il direttore si è esposto anche economicamente per il film musicale, deciderà di parlargli.

Infine Gemma sosterrà le prove per diventare la nuova Venere e le supererà brillantemente.

Tina si convincerà a parlare sinceramente con Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 4 novembre annunciano che per Tina non sarà un momento facile. La ragazza, infatti, si sentirà in trappola dopo aver mentito alla sua famiglia e a Vittorio in merito alla sua malattia e non riuscirà a sentirsi a posto con la coscienza. Salvatore, inoltre, scoprirà che il dottor Conti si è anche esposto economicamente per il progetto del film musicale e quindi deciderà di parlare ancora con sua sorella per convincerla a essere sincera, una volta per tutte, con Vittorio e ci riuscirà. Per questo motivo la ragazza si recherà a casa di Conti.

Salvatore si confiderà ancora con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 4 novembre, Salvatore confiderà a Marcello i suoi dubbi su Anna. Barbieri ascolterà il suo amico, che dopo la grande delusione avuta da Gabriella ha trovato nella nuova arrivata una persona in grado di fargli tornare a battere il cuore, così penserà di fare qualcosa per aiutarlo.

Marcello deciderà di organizzare con l'aiuto di Ludovica una serata speciale per la signorina Imbriani e Salvatore, in modo tale che i due possano avvicinarsi.

Gemma affronterà le prove per diventare una venere: anticipazioni puntata giovedì 4 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 novembre rivelano che arriverà il giorno delle selezioni per la nuova Venere che prenderà il posto di Paola.

Gemma affronterà le prove necessarie e le supererà brillantemente senza nessuna difficoltà. La figlia di Veronica si mostrerà molto determinata e il suo obiettivo di lavorare al grande magazzino di Vittorio Conti sarà sempre più vicino. Per la ragazza il nuovo posto di lavoro potrebbe essere un'occasione per conoscere meglio Stefania, la figlia del compagno di sua madre, e ricucire un rapporto che non è partito con il piede giusto.