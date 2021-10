Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù continua ad essere al centro dell'attenzione nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene nell'ultimo periodo il giovane nuotatore si è dimostrato molto più vicino e complice nei confronti della principessina, in questi giorni si è reso protagonista di un episodio alquanto spiacevole, che ha coinvolto proprio Lulù. Manuel, infatti, l'ha cacciata via in malo modo al suo letto, scatenando polemiche anche sui social.

Manuel caccia via Lulù dal letto al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Manuel e Aldo si trovavano in camera da letto, entrambi nel letto del nuotatore e stavano chiacchierando, quando ad un certo punto si è avvicinata Lulù.

La principessina stava per mettersi nel letto, accanto al suo amato Manuel, ma la reazione del nuotatore non è stata affatto delle migliori.

Bortuzzo, senza troppi giri di parola, l'ha cacciata via in maniera decisamente poco garbata ed elegante. "No, vai via, vai via", ha sbottato Manuel che in questo modo e con queste parole ha impedito alla ragazza di entrare nel letto e quindi di mettersi vicino a lui.

A quel punto Lulù ha provato a "giustificarsi" dicendo che stava semplicemente sistemando il piumone ma poco dopo, di fronte ai modi poco carini di Manuel, ha sbottato.

Lulù sbotta dopo la brutta reazione di Manuel Bortuzzo al GF

"Sei un pezzo di ...", ha sbottato la principessina prima di andare via e di lasciare Manuel da solo con Aldo Montano nel letto.

Una dura reazione quella di Lulù la quale, questa volta, è apparsa decisamente stufa di essere trattata male da Manuel che già in passato non aveva avuto dei bei modi nei confronti della ragazza, la quale ormai non nasconde più il suo interesse verso il nuotatore.

Lo stesso Aldo Montano, che ha assistito a tale scena in presa diretta, è apparso alquanto incredulo dalla reazione di Manuel ma non ha proferito parola, preferendo così non intromettersi e impicciarsi nel loro rapporto.

I dubbi su Manuel Bortuzzo al GF Vip

Sta di fatto che, a distanza di un mese e mezzo dall'inizio di questo Grande Fratello Vip 6, il comportamento di Manuel nei confronti di Lulù continua ad insospettire numerosi spettatori e fan social del reality show.

C'è chi sostiene che, in realtà, quella di Manuel sia soltanto una strategia e che si sarebbe riavvicinato a Lulù non perché provi un reale sentimento, bensì per stare al centro dell'attenzione durante le puntate serali del reality show.

Anche le due opinioniste del GF Vip, durante l'ultima puntata in diretta, hanno chiesto maggiore chiarezza a Manuel facendogli presente che non sarebbe giusto prendere in giro Lulù, che ha già sofferto tanto nella sua vita.