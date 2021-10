Nella puntata di Mattino 5 del 26 ottobre, in onda il giorno dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha detto la sua sul flirt in corso nella Casa di Cinecittà tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Il giornalista sportivo sembra aver le idee chiare sulla vicenda, tanto da dirsi convinto che Sophie abbia bisogno di questo flirt per le sue strategie di gioco. A questo punto viene da chiedersi se tutto sia stato studiato a tavolino, come sostiene anche Soleil Sorge.

Amedeo Goria dice la sua sul flirt tra Gianmaria e Sophie al Gf Vip

Federica Panicucci ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con il suo programma Mattino 5 e come ogni martedì si è parlato del Grande Fratello Vip, con commenti a caldo sulla puntata del reality andata in onda la sera precedente. A tenere banco il flirt nascente tra l'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni e l'imprenditore Gianmaria Antinolfi. Tra i vari ospiti di Federica Panicucci c'è stato anche Amedeo Goria, in collegamento video da Roma, che ha detto la sua sulla liaison tra Sophie e Gianmaria, che tanto sta facendo discutere sia dentro che fuori le mura di Cinecittà.

'Stilettata' di Amedeo a Sophie: 'Nelle sue strategie ha bisogno di Gianmaria'

A Mattino 5 Amedeo Goria non ha perso occasione per dire ciò che pensa di questa nascente storia d'amore, facendo chiaramente intendere che Sophie ha interesse ad avere una storia con Antinolfi per attuare le sue strategie di gioco: "Finalmente il nostro playboy della mutua ha fatto breccia nel cuoricino di Sophie.

Forse quest’ultima, nelle sue strategie, ha bisogno di Gianmaria". Una analisi molto precisa quella fatta da Amedeo Goria, come ha sottolineato anche Federica Panicucci.

Sboccerà l'amore tra Sophie e Gianmaria? I dubbi di Amedeo Goria

Sempre nello spazio dedicato a Sophie e Gianmaria, Goria ha sottolineato come sia rimasto stupito dal repentino cambiamento di Antinolfi.

Amedeo, infatti, ha ricordato come il giovane, sin dal suo ingresso al Gf Vip, continuasse a menzionare la fidanzata Greta, sottolineando di come fosse perdutamente innamorato di lei. Storia finita nel giro di dieci giorni, dopo che Gianmaria ha professato il suo amore per Sophie, anche se Amedeo ha puntualizzato come, secondo lui, sia stata Sophie a scegliere Gianmaria e non il contrario. Sboccerà l'amore tra i due O sarà tutta una strategia come sospetta Amedeo Goria? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire tutto ciò che accade nella Casa del Gf Vip, su Mediaset Extra 24 ore 24.