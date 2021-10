Al Grande Fratello Vip cominciano ad arrivare le prime reazioni dei parenti dei "vipponi". Nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre, la mamma di Nicola Pisu ha lanciato una stoccata a Manila Nazzaro. La patron di Miss Italia sembrerebbe non avere gradito una frase pronunciata dall'ex Miss Italia.

L'accaduto

Nella puntata di lunedì 4 ottobre è stata trasmessa una clip riguardante una chiacchierata tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Nel dettaglio, l'ex Miss Italia avrebbe invitato la coinquilina a non fare troppo affidamento su Nicola Pisu. A quanto pare, però, Manila non avrebbe denigrato il 32enne.

Nazzaro avrebbe solamente cercato di spronare l'influencer italo-americana a trovare conforto in una donna. Inoltre, le avrebbe fatto notare che caratterialmente Nicola e Soleil sono molto simili.

Nonostante l'ex Miss Italia foggiana avesse voluto spiegare la sua posizione, non c'è stato tempo a causa di nuove dinamiche avvenute all'interno della casa. In queste ore, la mamma di Nicola ha lanciato una stoccata all'ex "reginetta d'Italia". Su Instagram, Patrizia Mirigliani ha chiosato: "Mi dispiace dover constatare che anche alle mie Miss ogni tanto si sposta la corona". Manila in varie occasioni ha speso delle parole d'affetto per il 32enne: come riferito dall'ex Miss Italia, Nicola per lei è come un figlio dal momento che lo ha visto crescere dietro le quinte del concorso di bellezza.

L'attacco di Mirigliani divide alcuni utenti

La frecciatina di Patrizia Mirigliani ai danni di Manila Nazzaro sembra avere spaccato l'opinione pubblica. Se da un lato alcuni utenti hanno ritenuto giusto il suo pensiero, dall'altro c'è chi non ha compreso la frecciatina gratuita. Alcuni utenti hanno cercato di spiegare alla donna che, Manila non ha mai mancato di rispetto a Nicola.

Al contrario, lo ha sempre difeso e messo sotto la sua ala protettiva. Dunque, alcuni telespettatori del GF Vip hanno invitato Patrizia Mirigliani a rivedere la sua posizione.

La confessione di Nicola

Nel frattempo, Nicola Pisu si è lasciato andare ad una confidenza personale. Parlando con Davide Silvestri, il 32enne ha rivelato di essere attratto da Soleil.

Nel dettaglio, il giovane ha affermato di non volere rovinare il rapporto instaurato con la coinquilina. Al tempo stesso, però, non ha nascosto che vorrebbe baciare Soleil. Inoltre, Pisu ha sostenuto che vorrebbe parlarne con la diretta interessata, ma sente di non essere libero a causa delle telecamere h24 e dei microfoni.

Nicola ha fatto sapere che Soleil gli piace molto. A volte, il gieffino sente che anche la 27enne italo-americana sia presa da lui. mentre altre volte sente Sorge molto distante da lui.