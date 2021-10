Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore 6. La TV Soap, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, sta riscuotendo un notevole successo tra tutti gli affezionati fan della serie. Le storyline di questa sesta stagione, infatti, si stanno rivelando sorprendenti e ricche di intrighi.

Secondo le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 ottobre Flora andrà a vivere da Adelaide e quest'ultima entrerà in possesso della lettera scritta da Ravasi. Stefania ed Ezio ricominceranno a frequentarsi e Tina rifiuterà l'offerta di Vittorio di recitare nella sua sceneggiatura.

Anticipazioni de Il paradiso delle signore dall'11 al 15 ottobre: Adelaide troverà la lettera scritta da Achille Ravasi

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dall'11 al 15 ottobre, sarà possibile assistere al trasferimento di Flora presso la villa di Adelaide. La contessa non sarà mossa da un'improvvisa gentilezza, ma il suo intento sarà quello di impadronirsi della lettera che Achille Ravasi ha lasciato alla giovane. Non sarà facile, ma alla fine sarà portata a termine con successo.

Le anticipazioni rivelano anche che Flora dovrà gestire una situazione complessa al Paradiso. Infatti, farà fatica a occuparsi della collezione di abiti che dovrà realizzare. Per cercare di arginare il problema, deciderà di cambiare atteggiamento e di prendere in considerazione i suggerimenti dati da Agnese e Maria.

Il paradiso delle signore, trame fino al 15 ottobre: Vittorio si confiderà con Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore si concentrano anche sul rapporto tra Stefania ed Ezio. I due avranno modo di cenare insieme e di sistemare le cose. Inoltre, la giovane inizierà a legare anche con Veronica, la nuova compagnia del padre.

Le cose sembreranno andare nella giusta direzione, almeno fino a quando Gemma non inizierà a mostrare sentimenti di gelosia verso Stefania.

Negli episodi dall'11 al 15 ottobre Flora e Vittorio avranno un duro confronto. Umberto deciderà di difendere la giovane, ma questo causerà la furia di Adelaide che non vedrà di buon occhio la sua azione.

Vittorio, a questo punto, avrà bisogno di qualcuno di cui fidarsi e si rivolgerà a Tina. Le parlerà dei suoi sentimenti e del dolore provato dopo la partenza di Marta.

Tina sarà pronta a svelare il suo segreto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, Vittorio chiederà a Tina di recitare come protagonista della sua sceneggiatura. La cantante, però, rifiuterà l'offerta, mentre Anna apparirà davvero entusiasta del progetto. La ragazza sarà affiancata da Beatrice e tra le due nascerà subito un grande feeling. Anche Salvatore sarà felice per la scelta di Vittorio perché, in questo modo, potrà rivedere Anna. Come evolveranno i loro sentimenti?

Il vero colpo di scena di questa settimana, però, risiederà nella rivelazione fatta da Tina. La ragazza, finalmente, è pronta a parlare del segreto che tiene nascosto fin dal suo ritorno a Milano.