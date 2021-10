Nicola Pisu è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Durante una chiacchierata confidenziale con Davide Silvestri, il gieffino ha riferito di essere attratto da Soleil Sorge. Nel dettaglio, il 32enne ha riferito di volere dire quello che prova alla coinquilina ma ha paura di rovinare il rapporto instaurato.

La confidenza del gieffino

Da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, Nicola ha instaurato un bel legame con i suoi compagni d'avventura. Tra questi c'è anche Soleil Sorge. Sebbene la 27enne sia stata accusata da alcuni "vipponi" di avere avuto un atteggiamento razzista, il figlio di Patrizia Mirigliani l'ha difesa a spada tratta.

Nella giornata di martedì 5 ottobre, Pisu si è lasciato andare ad una confidenza personale. Parlando con Davide, il gieffino ha dichiarato: "Provo qualcosa per Soleil". Il 32enne ha riferito di essere convinto delle sue sensazioni. Nicola ha precisato di non essere innamorato dell'influencer italo-americana, ma al tempo stesso ha ammesso di stare molto bene quando si trova in compagnia della coinquilina. Mentre l'ex attore di Capri lo ascoltava, Nicola si è detto sicuro che Soleil abbia già capito la situazione: "Vorrei provare a baciarla".

La decisione di Nicola

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di non sapere come comportarsi con Soleil Sorge. Il ragazzo da un lato vorrebbe togliersi questo "peso", ma dall'altro ha paura di rovinare il rapporto amichevole instaurato con la 27enne italo-americana.

Nicola ha fatto sapere che ci sono state delle situazioni nella casa di Cinecittà, in cui avrebbe potuto vuotare il sacco con Soleil. Tuttavia, il gieffino si è sempre limitato per via dei microfoni accesi h24 e per le telecamere: "Non mi sento libero di esprimere tutto". Inoltre, il 32enne si è chiesto se possa piacere o meno a Soleil.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come riferito da Pisu, alcune volte sento di interessare all'influencer, mentre altre la sente distante. A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non decida di trattare l'argomento in puntata con il diretto interessato.

Soleil rivela di essere interessata ad un ragazzo

Mentre Nicola si confidava con Davide, Soleil Sorge si è lasciata andare con alcuni "vipponi".

La diretta interessata ha rivelato di essere molto interessata ad un ragazzo fuori dal Reality Show. Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome o riferimento, ha spiegato di averlo incontrato qualche anno fa. A quanto pare, Soleil solo ora avrebbe capito di provare qualcosa per questa persona.

Ma non è tutto, la gieffina ha confidato di sognare tutte le notti il "giovanotto". La diretta interessata ha fatto sapere di ricordarsi ogni espressione e dettaglio di questa persona.