Nella soap opera Una vita tra qualche settimana i telespettatori assisteranno all'uscita di scena di Javier Velasco. Tutto accadrà per mano di Laura la, quale, cercando di salvare la vita a Genoveva, ucciderà con un colpo di pistola l'avvocato. Andrà a buon fine dunque, il piano architettato dalla dark lady per sbarazzarsi di Velasco.

Genoveva scopre di essere stata ingannata da Velasco

Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Velasco ordinerà a Laura di uccidere Felipe. Il piano non verrà portato a termine e Alvarez Hermozo riuscirà a riprendersi, anche se perdendo la memoria degli ultimi dieci anni di vita.

Pertanto non ricorderà nulla nemmeno di Genoveva.

Salmeron riscoprirà i suoi sentimenti per Felipe e gli starà accanto in ospedale, provocando la gelosia di Velasco. Quest'ultimo ancora una volta cercherà di eliminare il suo rivale in amore ma anche questa volta il suo piano fallirà. Laura infatti, verrà fermata appena in tempo da Genoveva la quale scoprirà tutta la verità su Velasco.

Una vita, anticipazioni: Genoveva cerca di avvelenare Velasco

Genoveva grazie a Laura, capirà che Velasco ha sempre agito alle sue spalle e pertanto deciderà di vendicarsi di lui. Per fare questo, avrà bisogno della complicità di Laura e riuscirà a ottenerla, promettendole che si prenderà cura della sorella Lorenza.

Genoveva a questo punto, metterà in atto il proprio piano facendo credere a Velasco che Felipe sia in fin di vita.

Javier sembrerà credere alle parole della dark lady ma alcuni suoi atteggiamenti verso Laura risulteranno ambigui. Genoveva sarà certa che Velasco voglia ingannarla e, per sbarazzarsi di lui, deciderà di avvelenarlo.

Lo inviterà quindi a cena a casa sua, ma le cose non andranno come programmato.

Laura uccide Velasco con un colpo di pistola

Nelle nuove puntate di Una vita, uno scambio di bicchieri sospetto, farà intuire a Velasco l'inganno. L'avvocato, in preda all'ira, comincerà a inseguire Genoveva con l'attizzatoio. Quando la donna sembrerà avere la peggio, interverrà Laura, rimasta nascosta per tutto il tempo nell'appartamento.

La domestica, per salvare la vita a Salmeron, sparerà un colpo di pistola alle spalle di Velasco. L'uomo cadrà a terra e morirà poco dopo. Nonostante qualche intoppo dunque il piano di Genoveva e Laura andrà in porto. Velasco, ormai senza vita, verrà trasportato fuori dall'appartamento da due scagnozzi.

Per non perdere nulla di questa story line, si ricorda che Una vita va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 14:10. A seguito degli ultimi cambi di programmazione, invece, la soap Tv iberica non va più in onda il sabato e la domenica.