Gianmaria Antinolfi è stato protagonista di un duro sfogo. A finire nel mirino del concorrente del GFVip, sono stati gli autori. Scendendo nel dettaglio, il 36enne campano ha lamentato il fatto di non avere apprezzato il suo video di presentazione: la denuncia del "vippone" è che gli autori abbiano inserito cose non gradite a lui.

Lo sfogo del gieffino

L'imprenditore campano durante una chiacchiata con Nicola Pisu si è lasciato andare ad un duro sfogo. Gianmaria ha puntato il dito contro gli autori del Reality Show, a causa della clip di presentazione scelta per il suo ingresso al GFVip.

Il 36enne ha rivelato di essere una persona molto riservata che non ama raccontare la sua vita privata. Nel video di presentazione, però, gli autori avrebbero inserito tutte le relazioni avute da Antinolfi con donne famose come Belen Rodriguez, Dayane Mello o Soleil Sorge. A tale proposito il gieffino ha chiosato: "Mi hanno fatto fare una clip che ho odiato".

Stando alla versione del concorrente, gli autori gli avrebbero detto di parlare delle ex compagne popolari perché i telespettatori lo conoscevano per le copertine apparse sui giornali di Gossip.

Antinolfi: 'Non dico mai le cose degli altri'

Come un fiume in piena, Gianmaria ha raccontato a Nicola di non avere mai messo in piazza la sua vita privata né tantomeno quella sentimentale.

Il 36enne ha precisato che se fosse stato per lui non avrebbe mai fatto il nome di Belen Rodriguez o Dayane Mello. Sulla base di quanto dichiarato, l'imprenditore campano ha rivelato che cos'ha fatto quando si trovava in macchina per raggiungere la casa del GFVip: "Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sfogo del gieffino sarebbe nato dopo il confronto-scontro avvenuto nella nona puntata tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. In particolare, l'ex tronista di Uomini e Donne ha accusato la coinquilina di essersi fatta suggerire dagli autori la sua clip di presentazione. La stessa Sophie ha fatto sapere che Soleil avrebbe chiesto ad un autore in particolare se inserire o meno la frequentazione con Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria in crisi

Poco prima, Gianmaria Antinolfi aveva parlato con Aldo Montano della sua posizione sentimentale. Il 36enne campano è apparso piuttosto in difficoltà: la reazione avuta dall'attuale fidanzata Greta non ha fatto altro che alimentare i suoi dubbi. Nell'ultimo periodo, il gieffino si è avvicinato a Sophie Codegoni. Tale atteggiamento ha scatenato la reazione di Soleil Sorge e Alex Belli. In particolare, quest'ultimo è convinto che Gianmaria e Sophie siano solamente alla ricerca di visibilità. Inoltre, l'attore ha invitato il coinquilino a prendere una posizione.

Per tutti questi avvenimenti, Gianmaria è apparso piuttosto confuso.