Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembrano essere ai ferri corti, dopo tre settimane di convivenza forzata nella casa del GF Vip. Domenica 10 ottobre, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata in camera da letto a parlare male della coinquilina. A detta della 19enne, Soleil da qualche giorno a questa parte starebbe cercando di mortificarla in tutti i modi.

Lo sfogo dell'ex tronista

Dopo qualche giorno, alcune "vippone" hanno ripreso a parlare male di Soleil Sorge alle sue spalle. Nella tarda serata di domenica 10 ottobre, Sophie si è ritrovata in camera con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiosato: "Sono giorni che Soleil prova a umiliarmi". La giovane ha precisato di non essere molto famosa, ma al tempo stesso ha sostenuto che anche la 27enne italo-americana non sia una vera "vippona". Come spiegato dalla 19enne, lei e Soleil hanno avuto più o meno lo stesso percorso televisivo: entrambe sono diventate celebri per avere partecipato al dating show di Maria De Filippi.

Codegoni ha riferito che Sorge le ha detto di essere solamente interessata alle copertine di Gossip. A tale proposito, però, la diretta interessata ha affermato: "Se Alfonso Signorini mi ci vuole mettere non dico di no, sono contenta". Tuttavia, Sophie ha fatto sapere di non essere arrivata al Reality Show solamente per finire sulle pagine dei magazine di cronaca rosa.

Soleil sarebbe gelosa di Sophie

Nel corso della chiacchierata, Codegoni ha spiegato che Soleil le ha detto che lei e Gianmaria Antinolfi non finiranno mai su una copertina di gossip. Secondo la 19enne, anche Soleil non ha mai avuto delle copertine dedicate quando era impegnata con l'imprenditore campano. A quel punto l'ex tronista ha sostenuto che Soleil sia gelosa di lei: "Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più".

Infine, Codegoni si è risentita per essere stata definita un "comodino" da Sorge. A detta della gieffina, la 27enne avrebbe solamente cercato di provocarla: "Ha dato del comodino anche a Gianmaria, ma c'è stata sei mesi con lui". Secondo Sophie, Soleil se non avesse avuto una liaison con Antinolfi non sarebbe neanche arrivata al Grande Fratello Vip 6.

La stoccata di Ainett

Dopo avere ascoltato la versione di Sophie Codegoni, è intervenuta Ainett Stephens. La modella ha sostenuto che Soleil sia gelosa perché nell'ultimo periodo non riceverebbe più attenzioni dai suoi coinquilini. Nel dettaglio, la 39enne ha riferito che tutti ultimamente si stanno complimentando con Sophie e questo potrebbe avere scatenato una reazione negativa nella 27enne italo-americana.

Ainett ha fatto presente che Soleil ha discusso con tutto il parterre femminile presente nella casa del GF Vip. Infine, la diretta interessata ha lanciato una stoccata a Signorini e alle due opinioniste: "In puntata diranno qualcosa a noi".