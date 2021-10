Il papà di Manuel Bortuzzo ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. L'uomo ha espresso la sua opinione sulla decisione del figlio di interrompere la conoscenza con Lulù Selassié nella casa del GFVip. A detta del signor Franco, è giusto che sia andata così, poiché la principessa aveva un atteggiamento troppo oppressivo nei confronti del 22enne.

Il commento del signor Franco

Durante i primi giorni di convivenza "forzata" nella casa del GFVip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si erano avvicinati particolarmente. Dopo uno scambio di baci e coccole, però, il 22enne di Treviso ha deciso di mettere la parola fine.

Nel dettaglio, Manuel non ha gradito l'atteggiamento della principessa.

Contattato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il papà di Manuel Bortuzzo ha fornito la sua opinione sulla decisione del figlio. Come sottolineato dall'uomo, il Reality Show di Canale 5 è un gioco, dunque va trattato come tale: "Manuel è stato deciso nel dire basta". A detta del signor Franco, non era il caso intraprendere una relazione all'interno della casa di Cinecittà: "Non è il posto giusto a mio avviso". Successivamente, il padre del 22enne ha spiegato perché Manuel all'inizio si è avvicinato alla più piccola delle sorelle Selassié: "Ha messo il cuore".

A detta dell'uomo, non c'è nulla di male nello scambiare delle tenerezze con una persona, così come non è sbagliato decidere di fare un passo indietro.

Nel corso dell'intervista, il diretto interessato ha anche lanciato una stoccata alla Lulù: "Questa ragazza è un po' oppressiva, lui ha bisogno dei suoi spazi". Secondo il signor Bortuzzo, Lulù dovrebbe rispettare la decisione del coinquilino. L'uomo ha sostenuto che se fosse stato il figlio ad avere un atteggiamento così insistente verso la "vippona" si sarebbe parlato di un altro argomento.

Infine, Franco Bortuzzo ha precisato che suo figlio ha aspettato prima di interrompere con Lulù, perché è un ragazzo che ha una grande pazienza.

Le parole su Sophie Codegoni

Nella nona puntata del GFVip, Signorini ha chiesto a Manuel Bortuzzo cosa pensasse di Sophie Codegoni. A quel punto, il gieffino ha spiegato di vedere l'ex tronista di Uomini e Donne solamente come un'amica.

In merito alla possibilità di una liaison tra Manuel e Sophie, il signor Franco ha chiosato: "Non devo dirlo io". L'uomo ha riferito che suo figlio è stato uno "sciupafemmine". Tuttavia, Franco ha precisato che stare al fianco di suo figlio non è affatto facile: "Bisogna ragionare a lungo termine". Infine, il papà del gieffino ha ammesso che Codegoni è una bellissima ragazza e tutte le fidanzate avute dal nuotatore hanno sempre avuto una bella presenza.