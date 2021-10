Colpo di scena a Uomini e donne. Questo pomeriggio nel corso della puntata trasmessa il 15 ottobre su Canale 5, Maria De Filippi ha chiamato a centro studio il tronista Joele Milan assieme alle sue corteggiatrici. La conduttrice lo ha fatto per mostrare loro quello che era accaduto nel corso della registrazione precedente, quando il tronista ballando con la sua corteggiatrice Ilaria, le ha chiesto di sentirsi su Instagram attraverso il profilo dell'amico di Joele. Una mancanza di rispetto totale nei confronti della redazione, che ha spinto Maria a cacciare via dal programma il giovane tronista.

Joele Milan smascherato a Uomini e donne dopo le sue bugie

Nel dettaglio, la padrona di casa di Uomini e donne ha mandato in onda il video della registrazione integrale in cui Joele, ballando con Ilaria, le faceva presente il fatto che un suo amico avesse iniziato a seguirla su Instagram e lei non aveva neppure ricambiato.

Il motivo di questo "segui" era molto semplice: Joele voleva sentirsi con la corteggiatrice al di fuori del programma di Maria De Filippi e senza far sapere nulla alla redazione.

Una vera e propria "presa in giro" nei confronti della trasmissione anche se il tronista ha provato a giustificarsi dicendo che non era questa la sua reale intenzione.

Maria De Filippi manda in onda i filmati contro Joele

Ormai, però, era troppo tardi per cercare di portare la conduttrice di Uomini e donne a cambiare idea e opinione sul conto del tronista.

Immediata anche la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, senza troppi giri di parole, hanno sottolineato il fatto che Joele con questo modo di fare, stesse cercando di prendere in giro la redazione e l'intera produzione di Uomini e donne.

Da qui, i due opinionisti, hanno chiesto a gran voce che Joele venisse mandato via dalla trasmissione e quindi che abbandonasse in seduta stante il trono, senza ulteriori prese in giro ai danni delle corteggiatrici e dei telespettatori stessi.

L'addio definitivo di Joele, cacciato via da Uomini e donne

Il tronista, fino alla fine, ha provato a far passare il messaggio che quelle sue parole sarebbero state fraintese e che non fosse sua intenzione vedersi e sentirsi con Ilaria, al di fuori del programma Mediaset.

"Non è quello che passa, ma le parole sono parole, cioè hanno un peso", ha sbottato ancora Tina scagliandosi duramente contro il tronista.

Il filmato che sbugiarda Gioele #uominiedonne pic.twitter.com/ctYl6omRao — uomini e donne out of context (@uedooc) October 15, 2021

Sta di fatto che, alla fine di questa registrazione, il percorso di Joele a Uomini e donne si è definitivamente interrotto.

Il tronista è stato mandato via dalla trasmissione per volere di Maria De Filippi. Fuori dallo studio anche le pretendenti di Joele, che in queste settimane si sono messe in gioco per conoscerlo meglio.