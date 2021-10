La convivenza nella casa del GFVip non è per niente facile e, dopo tanti giorni di pemanenza nell'appartamento di Cinecittà, inizia difficile sopportare i coinquilini. Nelle ultime ore, Lucrezia Selassié e sua sorella Jessica hanno fatto una chiacchierata con Alex Belli, durante la quale, hanno fatto affermazioni su due concorrenti che stanno vivendo con loro nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, secondo Jessica, una coinquilina puzzerebbe di pesce marcio, mentre, per Alex Belli, ci sarebbe una ragazza con molto cerume nelle orecchie.

GFVip: secondo Jessica una concorrente puzzerebbe di pesce marcio

Che i rapporti fra i coinquilini del reality condotto da Alfonso Signorini non fossero idilliaci era evidente già da giorni, per via di alcune liti avvenute fra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Inoltre, nelle ultime ore, si sono aggiunte alcune confidenze fatte da due delle sorelle Selassié ed Alex Belli, su altre due vippone. In particolar modo, secondo Jessica, una delle protagoniste della sesta edizione del GFVip, avrebbe un odore sgradevole, al punto di associare la fragranza emanata dalla concorrente al pesce marcio. In base ai video trapelati nel corso della diretta dalla casa più spiata d'Italia, non è stato fatto il nome della donna ma, in rete, si è ipotizzato si potesse trattare di Ainett Stephens.

GFVip: Alex Belli afferma che un'inquilina avrebbe molto cerume nelle orecchie

Anche Alex Belli non si è risparmiato, commentando un particolare imbarazzante su un'altra concorrente del Grande Fratello Vip 6. In particolar modo, l'attore ha rivelato che una delle coinquiline che è con loro nell'appartamento di Cinecittà, avrebbe le orecchie piene di cerume.

Anche in questo caso, il protagonista del reality di Canale 5 non ha svelato alle sorelle Selassié il nome della diretta interessata ma, in rete, si è ipotizzato che la vittima del pettegolezzo potesse essere l'ex tronista Sophie Codegoni.

GFVip: le confidenze di Jessica, Lulù e Alex Belli su due concorrenti

Al momento, non essendo ufficiali i nomi delle dirette interessate, è soltato trapelato il nome di due ipotetiche vip.

Non è escluso che, nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, prevista su Canale 5 per la serata di venerdì 15 ottobre, non venga trattato l'argomento. In quel caso, Jessica, Lucrezia e Alex Belli forse verrebbero chiamati in causa, per spiegare a chi erano rivolti i loro pettegolezzi. Non resta che attendere la prossima puntata del reality, per scoprire se si verrà a sapere chi sono le concorrenti che avrebbero questi ipotetici problemi imbarazzanti.