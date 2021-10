Il 14 ottobre, in prima visione assoluta in America, è andato in onda un nuovo episodio della diciottesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, significativamente intitolata "Hotter Than Hell" ha portato in scena il già annunciato ritorno di Kate Walsh, sebbene in qualità di guest star, nel cast del Medical Drama. Una situazione, quest'ultima, che si è rivelata l'occasione per Meredith e Addison di affrontare la morte di Derek Shepherd.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, terza puntata: Meredith e Addison tornano ad operare insieme

Esattamente come annunciato alla vigilia, il ritorno di Addison Montgomery tra le corsie del Grey Sloan Memorial ha letteralmente mandato in estasi i nuovi specializzandi.

Attratti dalla fama mondiale del chirurgo e affascinati dal burrascoso passato con Meredith Grey, gli studenti hanno lottato strenuamente per aggiudicarsi un posto nell'equipe che avrebbe realizzato il rinomato intervento chirurgico condotto proprio da Addie. Quest'ultima, infatti, è giunta a Seattle per operare una donna bisognosa di un trapianto di utero che le avrebbe permesso di avere un bambino dal suo defunto marito. L'intervento, poi conquistato da Levi Schmitt, si è però rivelato più complesso del previsto. Un malfunzionamento dell'impianto di areazione, infatti, ha costretto il chirurgo neonatale ad affrettare la procedura. Per farlo, Addison ha quindi richiesto l'aiuto di Meredith Grey.

Spoiler Grey's Anatomy 18x03: Meredith invita Addison a conoscere i suoi tre figli

Il clima goliardico tra le due donne, che durante l'intervento hanno stuzzicato la curiosità degli specializzandi inscenando una serrata competizione professionale, è però cambiato radicalmente al termine dell'operazione. In ascensore, infatti, Addison Montgomery si è lasciata andare ad un doloroso pianto per la morte del suo ex marito.

Giunta a Seattle nella convinzione di percepire, nonostante tutto, "la presenza" di Derek Shepherd, Addie ha invece realizzato che l'ex marito era davvero "andato via". È stato a quel punto, esattamente come svelano le anticipazioni di Grey's Anatomy 18x03, che Meredith Grey ha consolato l'ex rivale in amore assicurandole che Derek è ancora lì tra loro e vive attraverso i suoi tre figli: Zola, Bailey e Ellis.

Un confronto emozionante, quest'ultimo, culminato con l'invito a conoscere i tre bambini.

Il tenero abbraccio tra Amelia Shepherd e Addison Montgomery

In altri sviluppi, Grey's Anatomy 18x03 ha portato in scena la rinuncia di Meredith Grey alla gestione del programma di specializzazione, che è di nuovo passato sotto la sapiente guida di Richard Webber, e la reunion tra Addison e Amelia. Quest'ultima, preoccupata per l'intera giornata che l'incontro tra le due cognate potesse dar vita a situazioni imbarazzanti, ha definitivamente accantonato le sue paure dopo un tenero abbraccio con Addie e dopo aver appreso dell'invito di Meredith.