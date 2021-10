Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié partecipano al Grande Fratello Vip come 'unico concorrente'. Nella serata di sabato 2 ottobre, Jessica e Clarissa si sono ritrovate a parlare dell'atteggiamento adottato dalla più piccola delle tre. Secondo loro, Lulù starebbe sbagliando all'interno del Reality Show da quando si è avvicinata a Manuel Bortuzzo.

La riflessione delle due sorelle

Lo scorso sabato i "vipponi" hanno avuto la possibilità di fare una festa all'interno della casa più spiata d'Italia. Prima di raggiungere gli altri coinquilini, Jessica e Clarissa si sono ritrovate in camera ad analizzare i comportamenti della sorella minore.

In particolare, Jessica si è detta infastidita per l'atteggiamento della sorella Lulù: "Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale".

Di conseguenza, Jessica e Clarissa hanno cercato di trovare un modo per parlare con Lulù e portarla sulla "giusta strada". Entrambe hanno espresso il desiderio di avere una conversazione solamente tra sorelle. Tuttavia, Clarissa e Jessica hanno lasciato intendere di volere trovare una soluzione pacifica con la congiunta. Una volta trovato l'accordo sul da farsi, le due sorelle hanno raggiunto gli altri concorrenti e si sono scatenate alla festa.

I presunti motivi sulla critica a Lulù

A quanto pare, Jessica e Clarissa potrebbero avere speso una critica nei confronti di Lulù per come si sta comportando da quando si è avvicinata a Manuel Bortuzzo.

Nel dettaglio, la più piccola delle sorelle Selassié si sta dimostrando sempre più gelosa. Per esempio, Lucrezia ha avuto un confronto colorito con Sophie Codegoni, solamente perché quest'ultima aveva chiesto al nuotatore di prestarle una felpa per coprirsi dal freddo. Ma non solo, Lulù è apparsa irritata anche con Soleil, perché quest'ultima aveva offerto la sua minestra a Manuel.

Tra i vari atteggiamenti di Lucrezia finiti al centro delle polemiche, potrebbe esserci anche il "piano" escogitato contro Aldo Montano. Al termine della sesta puntata del Grande Fratello Vip, Manuel aveva espresso chiaramente di voler dormire con il suo compagno di stanza. Mentre in puntata Lulù aveva ironizzato sulla vicenda, la notte prima ha fatto finta di essersi addormentata nel letto di Bortuzzo.

Poi, ha dichiarato avere un malessere costringendo Montano a dormire sul divano, nonostante avesse dei problemi alla schiena.

Dal momento che le sorelle Selassié momentaneamente partecipano al reality show come unico concorrente, Jessica e Clarissa potrebbero avere pensato di pagarne loro le spese dell'atteggiamento di Lucrezia.