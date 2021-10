Dopo quasi due anni di attesa, su Netflix sono tornati a fare compagnia ai loro fan i ragazzi del Moordale. Otis, Maeve, Eric, Adam e gli altri riuscitissimi personaggi della Serie TV Sex Education a cui il pubblico si è affezionato nelle due stagioni precedenti.

In questa terza stagione ognuno di loro si troverà a dover fare i conti con i cambiamenti che la vita da liceale comporta, alcuni amori sbocceranno, altri prenderanno una piega inaspettata.

Sex Education: l'amore ai tempi del liceo

C'è chi si è appena lanciato in una nuova storia, chi cerca di dimenticare il primo amore provando a sostituirlo con un altro che però ha un sapore più amaro, chi è determinato a conquistare la ragazza dei sogni e chi vorrebbe vivere la propria vita intima in maniera libera e disinvolta e deve fare i conti con i sentimenti di un partner che sta ancora cercando di capire chi è nel profondo del suo essere.

Sex Education è soprattutto una Serie Tv sui sentimenti, sull'essere adolescenti in un tempo in cui la società inizia ad aprirsi alle infinite sfaccettature che l'animo umano può manifestare, ma anche un tempo in cui qualche adulto, forse avendo perduto di vista il ragazzo che era, cerca di soffocare questa voglia di essere se semplicemente se stessi, provando, spesso in maniera crudele a uniformare le diverse personalità dei giovani.

L'amore non ha etichette in Sex Education. E lo sanno bene Eric, Adam e Rahim

Tra le tante storie che si sono intrecciate e dissolte nella terza stagione di Sex Education, una che ha lasciato un po' di amaro in bocca è stata quella tra Eric e Adam . Da un lato un giovane ragazzo che vorrebbe vivere pienamente la sua intimità, dall'altro un adolescente dall'aspetto rude che invece nasconde tante fragilità e insicurezze che inizia solo adesso ad affacciarsi al mondo LGBT e non sa come muoversi.

La distanza tra i due porterà una conseguenza quasi scontata.

Adam si ritrova con il cuore spezzato, e in questa sua prima sfida sentimentale potrebbe trovare conforto proprio nel rivale in amore, il romantico Rahim.

Adam e Rahim, la gita in Francia potrebbe essere il preludio per una love story poetica

Da rivali in amore, nel contendersi il cuore di Eric, Adam e Rahim si sono ritrovati ad avvicinarsi l'un l'altro, complice una gita in Francia organizzata dal Liceo Moordale alla quale Eric non partecipa perché impegnato ad un ricevimento nuziale in un altro continente, mentre un dolcissimo Adam si addosserà la colpa di una azione imbarazzante compiuta da Rahim che scombussolerà la giornata degli studenti.

Il ritorno a casa di Adam non sarà piacevole e così si ritroverà, nel finale di stagione, a chiedere conforto al ragazzo che tanto detestava, ma che forse ora è l'unico che può veramente capirlo.

Potrebbe essere il preludio per una nuova storia d'amore per il dolce Adam? Non resta che attendere la quarta stagione di Sex Education, su Netflix.