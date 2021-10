Nella 13^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 25 ottobre, Patrizia Mirigliani ha avuto modo di incontrare il figlio Nicola Pisu. La patron di Miss Italia è arrivata nella casa più spiata d'Italia per incoraggiarlo e per precisare di non avere mai attaccato Miriana Trevisan.

Il precedente

Nella precedente puntata del Reality Show, Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono stati messi al corrente di quello che stava accadendo lontano dalla casa di Cinecittà. Nel dettaglio, Patrizia Mirigliani sui social aveva scritto un acronimo: "N.F.P.I.G." lo staff del 32enne invece, aveva paragonato Miriana alla strega Amelia - personaggi dei fumetti Walt Disney.

In seguito al commento di Mirigliani, sia Nicola che Miriana avevano reagito male: lui ha chiesto alla mamma di non intromettersi nelle sue relazioni, mentre la showgirl si è sentita giudicata senza motivo.

Il chiarimento

Per evitare che la vicenda creasse un certo malcontento, Signorini ha ritenuto giusto optare per un confronto tra mamma e figlio. Di conseguenza, nella 13^ puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Mirigliani è arrivata nella casa di Cinecittà. La donna davanti a suo figlio ha spiegato la sua posizione in merito a quell'acronimo: "Se io ho mandato quel messaggio, che non aveva destinatario, l'ho fatto da madre perché ho voluto fare uno sfogo". La mamma di Pisu ha fatto sapere al "vippone" che, lontano dai riflettori è molto apprezzato dai telespettatori per la generosità e la gentilezza.

A tale proposito, la diretta interessato ha chiosato: "Nessuno deve approfittare della tua bontà d'animo".

Mirigliani ha fatto sapere al figlio che all'interno del reality show, i sentimenti vengono amplificati. Dunque, con Miriana Trevisan dovrebbe andarci con più calma.

Il confronto con Trevisan

Dopo che mamma e figlio hanno avuto un chiarimento, Signorini ha invitato Miriana Trevisan a raggiungerli in giardino.

A quel punto la patron di Miss Italia ha precisato di non avere nulla contro la showgirl, in quanto anche lei aveva 9 anni in più del papà di Nicola. Inoltre, la diretta interessata ha fatto sapere che essendo cresciuta sempre in un contesto al femminile non si permetterebbe mai di giudicare un'altra donna.

La mamma di Pisu ha riferito che non era stata lei a paragonare Miriana ad una strega.

Tuttavia, il post aveva un significato goliardico visto che la showgirl spesso si diverte a leggere la mano. Dopo avere ascoltato Mirigliani, Trevisan ha ribadito di essere sempre stata chiara con Nicola. Inoltre, ha spiegato di non essere innamorata del 32enne, ma di provare solamente una semplice attrazione fisica. Infine, la 48enne si è detta sollevata per il chiarimento avuto con Patrizia Mirigliani.