Nella giornata di mercoledì 20 ottobre Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno avuto un confronto al GFVip. In particolare, la showgirl ha sollevato alcuni dubbi sulla conoscenza con il 32enne. Miriana ha precisato di non avere messo in atto una strategia, ma al tempo stesso sente di non riuscire ad andare oltre con il coinquilino.

Miriana fa un passo indietro dopo il bacio

Dopo l'undicesima puntata del GFVip, Miriana Trevisan sembrava essersi "sciolta" con Nicola Pisu. I due all'interno della "Love Boat" si erano scambiato il primo bacio vero, ma adesso la showgirl ha deciso di fare un passo indietro.

Vedendo Nicola giù di morale, la diretta interessata ha deciso di raggiungerlo nella stanza arancione per un confronto. La 48enne ha sostenuto di non avere messo in atto una strategia per avere clip durante la diretta del Reality Show: "Mi diverto e gioco la vita". Successivamente, Miriana ha rivelato di vedere il figlio di Patrizia Mirigliani molto preso da lei: "Questo mi spaventa". La showgirl ha ammesso di avere dei pensieri piuttosto confusi e contrastanti. A tale proposito, la diretta interessata ha fatto sapere di essersi presa del tempo per risolvere i suoi dubbi.

A quel punto, l'ex moglie di Pago ha spiegato che cosa la frena nei confronti del coinquilino: "Io ci tengo molto a te". Poi, ha proseguito: "Non capisco dove voglio arrivare, l'attrazione c'è, ma manca il dialogo".

La replica di Pisu

Una volta ascoltata Miriana Trevisan, Nicola Pisu ha accettato la posizione della coinquilina. A quel punto il 32enne ha fatto sapere di non volere né ostacolare la showgirl né metterla a disagio. Nicola ha sostenuto che Miriana non deve avere paura di ferirlo e ha invitato la sua coinquilina a non fare qualcosa che non vuole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sebbene queste siano state le premesse del 32enne, Pisu non ha nascosto di essere dispiaciuto per la situazione che si è creata: "Ci sto male, ma che ci devo fare". Sulla base di quanto dichiarato, il "vippone" ha invitato Trevisan a decidere cosa fare della loro conoscenza. Di fronte ai dubbi della showgirl, Nicola ha confidato di essere disposto anche ad accettare un rapporto di amicizia: "Se vuoi lo faccio, va bene".

Il 32enne pur di avere accanto Trevisan sarebbe disposto anche a mettere da parte i suoi sentimenti.

Miriana rifiuta le avances di Nicola

In un secondo momento, Nicola Pisu ha cercato di baciare Miriana ma quest'ultima si è tirata indietro. La stessa showgirl ha spiegato di avere corso troppo con il coinquilino, visto che si conoscono solamente da un mese. In risposta alla 48enne, Nicola ha chiesto alla coinquilina cosa voglia fare del loro rapporto. Incalzata dal "vippone", la diretta interessata ha fatto presente di stare bene al fianco del 32enne ma di non disdegnare anche il legame instaurato nei giorni.

L'ennesimo confronto pacifico tra i due "vipponi" ha portato ancora una volta Miriana ad avere dei dubbi sulla conoscenza, mentre Nicola ha ribadito i suoi sentimenti.