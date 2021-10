La vicinanza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra non essere gradita alle persone vicine al 32enne. Sul profilo Instagram del concorrente del Grande Fratello Vip è comparso un post in cui è stata lanciata una stoccata al vetriolo alla showgirl. Ma non è tutto, pare che anche la mamma del "vippone" abbia pubblicato un messaggio in codice indirizzato al figlio.

L'accaduto

Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan. Dopo avere respinto le avances del 32enne, la showgirl si è lasciata andare tanto che tra i due gieffini è scoccato un bacio nella "Love Boat".

Il giorno seguente, però, la 48enne è tornata sui suoi passi e ha lasciato intendere di non volere proseguire la relazione.

Nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre sul profilo Instagram di Nicola è comparso uno scatto in cui è presente il figlio di Patrizia Mirigliani e poco distante c'è Miriana. Nella didascalia, c'è scritto: "Situazione sentimentale attuale". Ma non è tutto, nel post è comparsa anche l'immagine di Amelia: personaggio immaginario dei fumetti Disney e acerrima nemica di zio Paperone. Secondo lo staff di Nicola Pisu Trevisan sarebbe come Amelia: "Strega che ammalia". Insomma, la vicinanza tra i due concorrenti sembra non essere particolarmente apprezzata dalle persone vicine al 32enne.

Il messaggio di Patrizia Mirigliani

Come se non bastasse, sul profilo Instagram di Patrizia Mirigliani è apparsa un'altra presunta stoccata a Miriana Trevisan. Scendendo nel dettaglio, la patron di Miss Italia ha postato uno scatto che ritrae il figlio. Come didascalia la donna ha postato un anocronimo: "N.F.P.I.G." Secondo alcuni utenti, il messaggio di Mirigliani sarebbe un modo per dire "non farti prendere in giro".

A quanto pare, anche la mamma di Nicola sembrerebbe non gradire l'atteggiamento che Trevisan ha adottato verso suo figlio.

Miriana Trevisan rompe con Nicola

Dopo avere trascorso una serata speciale con Nicola Pisu, Miriana Trevisan ha deciso di fare un passo indietro. Scendendo nel dettaglio, la 48enne ha confidato a Gianmaria di volere chiudere la relazione con il coinquilino.

La diretta interessata ha spiegato di essere molto attratta dal 32enne, ma allo stesso tempo ha compreso di non avere un dialogo con Nicola. Inoltre, l'ex moglie di Pago ha ammesso di non volere ferire il "vippone". Come se non bastasse Trevisan ha spiegato di avere la sensazione di aver corso troppo.

A tale proposito, Gianmaria si è sentito in dovere di consigliare a Miriana di essere sempre se stessa. Inoltre, il campano ha anche invitato la coinquilina a essere sempre chiara nei confronti di Pisu, solamente in quel modo lo ferirà il meno possibile.