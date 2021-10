Ad Un posto al sole, nel corso delle prossime puntate, i riflettori saranno sempre più puntati sulla famiglia Sartori che si è recentemente allargata.

Serena, infatti, dopo una turbolenta gravidanza a causa dell'operazione al cervello di Filippo e poi della sua grave amnesia, ha finalmente dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Elisabetta. La nascita della bambina, come segnalano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 1° fino al 5 novembre, investirà il figlio di Roberto di un'immensa gioia che sarà addirittura in grado di risvegliare i suoi ricordi sopiti.

Sartori, infatti, dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto, per curare una malattia congenita, ha perso la memoria relativa ai suoi ultimi dieci anni di vita e non si ricorda più né di Serena né della piccola Irene, la loro primogenita.

Inoltre, l'imprenditore, durante la sua convalescenza, ha incrociato nuovamente Viviana Carlino, con cui aveva avuto una tresca anni prima che aveva compromesso il suo legame con la Cirillo, e si è sentito attratto da lei al punto da mettere quasi in discussione il suo matrimonio. Tuttavia, grazie anche agli sforzi fatti da Serena per riconquistare il marito e dall'affetto spontaneo che Filippo ha sentito per Irene, alla fine ha deciso di troncare con la Carlino per dedicarsi alla sua famiglia.

La nascita di Elisabetta, dunque, non farà che confermare a Filippo quale sia il suo posto e l'uomo recupererà anche un ricordo che credeva perduto.

Un posto al sole, spoiler: Serena ed Elisabetta tornano a Palazzo Palladini

Serena, dunque, ha dato alla luce la piccola Elisabetta, dopo una gravidanza molto difficile e sofferta a causa dell'amnesia di Filippo e quest'ultimo, investito da una grande emozione e da una gioia sconfinata, capirà che il suo posto è accanto alla sua famiglia.

Gli spoiler di Un posto al sole fino al 5 novembre, però, evidenziano che la coppia si troverà di fronte a un nuovo piccolo ostacolo in quanto Irene, quando la mamma e la sorellina torneranno a Palazzo Palladini, si dimostrerà molto gelosa della new entry.

La piccola, infatti, pur dimostrandosi molto contenta di aver avuto una sorellina, noterà che tutti intorno a lei saranno interessati solo ad Elisabetta e che i suoi genitori saranno presi totalmente dalla neonata e si sentirà molto trascurata.

Come reagiranno Serena e Filippo di fronte al malessere della loro primogenita? Riusciranno ancora una volta a trovare un equilibrio familiare oppure la crisi di Irene finirà per compromettere nuovamente la loro stabilità di coppia? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi episodi di Un posto al sole.