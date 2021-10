Il 29 ottobre, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per avere un confronto diretto con la sua "nemica" Soleil Sorge. Il motivo? Dopo la sua eliminazione, Raffaella ha avuto modo di riflettere su alcune affermazioni che sono state fatte dall'ex volto di Uomini e donne nei suoi confronti e non le ha per niente gradite. Le parole di Raffaella, però, hanno scatenato un acceso dibattito anche in studio: Sonia Bruganelli si è schierata dalla parte di Soleil e dopo la diretta in tv, sui social ha smascherato Raffaella riportando alla luce un episodio del passato.

Lo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Raffaella Fico è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto diretto con Soleil ed ha ammesso di non aver gradito il fatto che più volte abbia usato l'espressione "bye b..." che per lei ha una connotazione negativa.

La showgirl campana, da donna e da mamma, si è sentita offesa da quella espressione usata da Soleil Sorge nei suoi confronti e per questo motivo ha aggiunto che ne avrebbero riparlato nelle sedi opportune, lasciando intendere che avrebbe portato in Tribunale la sua "nemica".

Tali affermazioni hanno scatenato un acceso dibattito anche in studio, dove Sonia Bruganelli ha puntato il dito contro Raffaella, sottolineando che fosse assurdo che la showgirl napoletana stesse pensando per davvero di voler portare Soleil in tribunale per una affermazione del genere.

Sonia Bruganelli contro Raffaella Fico

Fico, però, è rimasta ferma sulla sua posizione ed ha sbottato contro Sonia, ribadendo che da mamma quale è, dovrebbe capire il suo risentimento, dato che per lei non è stato affatto bello essere chiamata in quel modo davanti a milioni di spettatori che stavano seguendo il Grande Fratello Vip.

E così, mentre Adriana Volpe si è schierata dalla parte di Raffaella sottolineando che Soleil sarebbe stata poco elegante, Sonia Bruganelli ha sbottato contro Raffaella e ha continuato a farlo anche dopo la diretta del reality show.

Sui social, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha smascherato Raffaella, riportando alla luce un episodio avvenuto dopo la partecipazione al suo primo Grande Fratello.

'Mise in palio la sua verginità', Sonia smaschera Raffaella dopo la diretta del GF Vip

Raffaella, in quell'occasione, subito dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà scelse di mettere in vendita la sua verginità, scatenando non poche polemiche.

Sonia ha riportato in auge quell'episodio, sottolineando che forse sarebbe meglio che la figlia non leggesse questa notizia, piuttosto che il saluto ironico di Soleil.

"Ma lei aveva messo in palio la sua verginità, era Raffaella. Ecco quelle sono cose che sarebbe opportuno che non leggesse la figlia, poi il resto sono tutte cavolate", ha sbottato Sonia.