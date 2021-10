Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. In questi giorni, la showgirl partenopea è stata molto poco presente sul web e sui social e non è passata inosservata neppure la sua assenza all'ultima puntata serale del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. In tanti, infatti, si sono chiesti come mai Raffaella non fosse presente in trasmissione e il silenzio social non ha aiutato a far chiarezza. Raffaella, però, questo sabato pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove romperà il silenzio post reality show.

Dopo l'eliminazione, Raffaella Fico assente in studio al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, l'assenza social di Raffaella Fico e il silenzio della showgirl non era passato inosservato ai tantissimi spettatori social del reality show di Canale 5.

Qualche giorno fa, a far discutere erano state alcune indiscrezioni di Amedeo Venza, che sui social rivelò che il motivo dell'assenza di Raffaella all'ultima puntata serale del reality show, poteva essere collegata a un'azione legale intrapresa dalla showgirl contro Soleil Sorge.

Secondo l'esperto di gossip, subito dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Raffaella avrebbe denunciato Soleil sia dal punto di vista civile che penale, per delle presunte frasi razziste.

Si parla di azioni legali da parte di Raffaella contro Soleil Sorge dopo il GF Vip

Indiscrezioni che, fino a questo momento, non sono state confermate dalla Fico, la quale sui social continua a essere poco presente.

Tuttavia, questo sabato pomeriggio, Raffaella romperà per la prima volta il suo silenzio dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 6.

L'ex fidanzata di Mario Balotelli si racconterà a tutto tondo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove avrà modo di fare un bilancio del suo mese e mezzo trascorso sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia e dove sicuramente si toglierà anche qualche sassolino dalla scarpa.

Raffaella Fico rompe il silenzio dopo il GF Vip e parla di razzismo a Verissimo

Dalle prime anticipazioni su questa attesa intervista, registrata nei giorni scorsi, emerge che Raffaella parlerà di sua figlia Pia e delle offese razziste che ha subito fin da quando era piccina. "Mia figlia è stata vittima di razzismo fin dall'asilo", ha ammesso Raffaella nel corso della lunga e intensa intervista concessa a Silvia Toffanin dopo il Grande Fratello Vip.

Un tema che sta particolarmente a cuore a Raffaella, la quale anche nella casa di Cinecittà si era scagliata duramente contro Soleil Sorge, quando pronunciò il termine "scimmia" rivolgendosi ad Ainett Stephens e Samy Youssef, tanto da chiedere alla produzione di squalificarla dal gioco.