Fine della love story in modo burrascoso fra l’ex One direction Zayn Malik e Gigi Hadid; la mamma di lei, Yolanda Hadid accusa Malik di aggressione.

L’accaduto

Continuano i rumors dietro alla coppia composta dalla modella Gigi Hadid e dal cantante Zayn Malik, i due dopo essersi conosciuti nel 2015 e divenuti genitori lo scorso anno sono ai ferri corti ma, oltre alla rottura del legame c’è l’accusa da parte della madre della modella di esser stata aggredita verbalmente e fisicamente da Malik.

Sembra che all’incirca un paio di settimane fa (pare il 29 settembre), mentre la modella era fuori casa, mamma Yolanda sia entrata in casa della coppia in Pennsylvania e li è nata una discussione dove Malik sembra aver offeso in modo abbastanza pesante Yolanda Hadid ordinandole oltretutto di stare lontana da sua figlia e, in conclusione di questo Yolanda sostiene di esser stata spinta dallo stesso cantante contro un comò causandole oltre che a un dolore psicologico anche un dolore fisico.

A seguito degli animi caldi pare che Zayn si sia scagliato anche contro una guardia di sicurezza rimediando l’obbligo di completare un corso sulla rabbia e il divieto di contatti con Yolanda e la guardia.

La donna sembra non abbia ancora esposto denuncia alla polizia riguardo ai fatti avvenuti in casa ma ora sembra intenzionata a farlo.

Questo brutto litigio sembra avvenuto a relazione già finita quindi non è sicuramente il motivo della rottura, più che altro potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso fra i due ex innamorati.

Le dichiarazioni

A TMZ Zayn nega di aver colpito l’ormai ex “suocera” e spera nel ritiro delle accuse da parte di quest’ultima per il bene della bambina, il cantante è disposto ad un chiarimento in modo privato con Yolanda.

Afferma comunque che la discussione c’è stata dopo che la mamma di Gigi è entrata in casa loro mentre la modella non c’era.

Inoltre, su Twitter posta un lungo sfogo dove esprime il suo desiderio di crescere sua figlia in uno spazio sicuro, privato e sano dove i problemi familiari non vengano messi “in piazza”, la discussione avvenuta con la madre dell’ex partner doveva rimanere riservata ed essere risolta in modo privato per mantenere un clima pacifico attorno alla bambina e poter esser un co-genitore sereno.

Per il bene di Khai si rifiuta di fornire dettagli sull’accaduto se non il fatto di non aver assolutamente colpito Yolanda.

Lo stesso Zayn sempre nel post di Twitter dichiara il suo intento di rimanere vigile e calmo per proteggere Kahi nella speranza che tutte le persone coinvolte in questa vicenda possano riappacificarsi per garantire alla figlia e nipote un ambiente sereno nel quale crescere, un diritto che ha la bambina e un dovere che hanno lui e la modella Gigi Hadid come genitori.