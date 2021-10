Giulia Stabile è sempre più innamorata di Sangiovanni e non perde occasione per dimostrare i suoi sentimenti, anche attraverso la sua arte. La danzatrice si è esibita da professionista per ben due volte durante la sesta puntata di Amici 21. La prima coreografia è stata impostata sulle note di 'Quando nasce un amore' di Anna Oxa, mentre la seconda sulle note di 'Latte +' di Achille Lauro, in entrambi i casi è stato un trionfo, ma finora Giulia ha postato suo profilo Instagram solo il primo dei due balletti, aggiungendo una didascalia molto romantica dedicata a Sangiovanni.

Il cantante vicentino ha prontamente replicato in modo altrettanto amorevole.

Le dolci parole di Giulia per il suo fidanzato: 'Amore immenso e puro'

E' stata accolta con entusiasmo da tutti i suoi fan la coreografia di Veronica Peparini creata sulla canzone di Anna Oxa e ballata da Giulia. La danzatrice, dopo la puntata di Amici 21 di domenica 24 ottobre, ha deciso di postarla su Instagram con tanto di prove inframmezzate. Immediatamente sono giunti i commenti positivi da parte di chi sostiene l'artista. Oltre ai passi di danza, ai follower non è sfuggito il messaggio che ha accompagnato il video, che conferma i grandi sentimenti che Stabile prova per Sangiovanni.

'Quando nasce un amore', ha scritto Giulia sotto il suo post.

'Questa è una piccola dedica per la persona che ha fatto nascere un amore “immenso e puro” in me', ha poi proseguito la romana diciannovenne con chiaro riferimento al cantante di Raggi gamma, con il quale la storia prosegue a gonfie vele, a dispetto di tutti gli haters che attribuiscono a Sangiovanni flirt con altre ragazze.

La vincitrice di Amici 20 ha concluso ringraziando chi la segue con affetto e sottolineando quanto sia per lei emozionante ballare sul palco che l'ha vista sbocciare come artista.

La risposta di Sangiovanni

Come accaduto con i post precedenti, anche in questo caso Giulia ha fatto incetta di like e visualizzazioni, ma tra tutti i commenti a spiccare, naturalmente, è stato quello di Sangiovanni.

'Brava bravissima, grazie', ha scritto il cantautore vicentino con tanto di emoticon a forma di cuore. Gioia per i fan che sostengono al coppia oltre che gli artisti singolarmente: sui social non sono stati pochi coloro i quali hanno sottolineato come, nonostante la loro giovane, età Giulia e Sangiovanni riescano a difendere i loro sentimenti da inutili pettegolezzi.

La coppia, dosando 'vita social' e privacy è riuscita finora a coltivare la relazione, anche se gli impegni di lavoro di entrambi sono numerosi. Entrambi, infatti, sono impegnati su più fronti, ma ciò non sembra scalfire l'equilibrio della loro relazione.