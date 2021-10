Albe ha vissuto un momento speciale durante il daytime di Amici 21 andato in onda lunedì 25 ottobre. Il cantante, infatti, ha ricevuto delle belle notizie, ma anche una chiamata da Sangiovanni, che lo ha rassicurato per il fatto di aver sofferto per lungo tempo del complesso di essere sempre paragonato a lui. Il cantautore vicentino ha spinto l'allievo a godersi il momento che sta vivendo. Infine Sangio ha ricordato al suo "collega" che prima di essere grandi artisti bisogna sempre essere grandi persone.

Zef produrrà il secondo singolo di Albe

Nonostante il gossip che lo ha travolto in seguito al suo bacio con la compagna Serena, Albe sta vivendo un bellissimo momento all'interno della scuola di Amici 21.

Nella sesta puntata del pomeridiano il cantante, con la sua Mille voci, si è aggiudicato il primo posto nella classifica stilata da Giorgia riguardante gli inediti. E nel daytime del 25 ottobre per lui è arrivato il momento di riscuotere il premio: un'esibizione aggiuntiva in studio. Le buone notizie, però, non sono finite qui.

Prima di andare in studio per cantare Maria De Filippi ha comunicato che Zef produrrà il suo secondo singolo. Incredulo dopo tale notizia, si è recato nello studio e ha cantato Mille voci. Poco dopo la conduttrice gli ha comunicato che una persona voleva parlare con lui. Inizialmente Albe pensato che si trattasse proprio del produttore, ma non è stato così. Dal pronto e dalle prime note di Lady, Albe ha capito che si trattava di Sangiovanni lo.

Sangiovanni ad Albe: 'Concentrati sul tuo lavoro'

Maria stessa ha voluto questa chiamata: il motivo è legato a un'insicurezza che Albe si porta dietro da tempo. Sui social, fin dal suo esordio ad Amici, Albe è stato paragonato a Sangio per la loro somiglianza fisica. "Venivo scambiato per te", ha detto Albe a Sangiovanni. Giorno dopo giorno questo paragone ha infastidito e reso insicuro Albe, nonostante De Filippi avesse cercato in ogni modo di aiutarlo a superare l'impasse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Il segreto è staccarsi da tutto ciò che ti sta attorno. Concentrati sul tuo lavoro, lì dentro ogni minuto è fondamentale. Non perdere tempo a leggere ciò che scrivono su di te', ha detto Sangio all'alunno di Anna Pettinelli.

Sangio ha aggiunto che poi lui presto taglierà i capelli, cosa non gradita dalla fidanzata Giulia che tra il serio e il faceto ha detto sui social che per lei non è il caso che i riccioli del fidanzato vengano fatti fuori.

"Prima di essere grandi artisti bisogna essere grandi persone. Vedrai che se segui il tuo sogno nessuno lo distruggerà, io no di certo", ha concluso Sangio che in poche parole ha ridato ad Albe più sicurezza. Rientrato in casetta l'allievo ha raccontato la vicenda ai compagni e si è sciolto in lacrime.