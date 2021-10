Manuel Bortuzzo ha deciso di tornare sui suoi passi con Lulù Selassié. Al termine della 13^ puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 25 ottobre, il "vippone" ha baciato appassionatamente la coinquilina. Come mostrato in alcuni video, tra i due si è notata una certa complicità che, verrà commentata nella prossima puntata del Reality Show.

Lulù e Manuel: notte di coccole

Dopo il primo mese di convivenza "forzata", Manuel Bortuzzo aveva deciso di interrompere la conoscenza con Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe). Il 22enne che, in un primo momento si era lasciato andare, aveva spiegato di non volere affatto intraprendere una relazione all'interno del Grande Fratello Vip.

La 33enne messa alle stretta per la sua eccessiva gelosia aveva deciso di rispettare la scelta del coinquilino.

A distanza di qualche giorno, però, tra i due sembra essere tornato il sereno. Stavolta a fare un passo verso la coinquilina, è stato proprio Manuel. Il "vippone", al termine della 13^ puntata del reality show si è messo nel letto. Nel vedere Lulù in stanza l'ha chiamata a sé e le ha dato un tenero bacio sulla bocca. Successivamente, i due si sono coccolati e accarezzati. Nel mezzo della notte, quando Lulù stava per tornare al suo letto, Bortuzzo ha lasciato intendere che la ragazza dovesse rimanere ancora un po' con lui.

A quel punto la più grande delle sorelle Selassié si è sistemata nel lettone con il 22enne e ha continuato a baciarlo.

Il discorso del gieffino

Nei giorni scorsi, Manuel Bortuzzo ha cercato di fare un discorso a Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, i due "vipponi" hanno commentato la vicinanza tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

In particolare, la 33enne ha confidato di avere apprezzato quando Miriana è stata chiara sul dare almeno una possibilità al coinquilino. A quel punto Bortuzzo ha fatto presente che nella vita le porte non vanno mai chiuse. La sorella di Jessica e Clarissa spiazzata ha chiesto al nuotatore di chi stesse parlando. Di conseguenza, Manuel ha spiegato che si riferiva alla sua situazione: "Le porte aperte tra me e te ci sono".

In un secondo momento, il 22enne ha cercato di spiegare alla Principessa che una porta aperta non significa essere fidanzati ma provare una conoscenza. Quest'ultima in futuro potrebbe avere un risvolto positivo o negativo.

La reazione del web

L'atteggiamento di Manuel Bortuzzo ha spaccato l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi sostiene che il ragazzo si sia riavvicinato alla coinquilina solo ed esclusivamente per visibilità: quando era vicino a Lulù, Signorini mandava spesso delle clip sul flirt. Al contrario, c'è anche chi crede nella buona fede del ragazzo. A detta di alcuni utenti di Twitter, Bortuzzo potrebbe essere tornato sui suoi passi dopo aver visto il cambio di atteggiamento della 33enne. Al quesito dei telespettatori, solamente il tempo potrà dare una risposta.