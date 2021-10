Continua ad arricchire il suo curriculum Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici 20 la danzatrice, oltre a prendere parte a eventi per ciò che concerne la danza ed essere stata accolta tra i professionisti di Amici 21, ha potuto mostrare il suo lato ironico a Tu si que vales, dove si divide tra il banco dei conduttori e il dietro le quinte. Non solo, Maria De Filippi ha deciso di puntare sulla diciannovenne romana anche per ciò che concerne la piattaforma web WittyTv. Oltre al format sui gavettoni, le è stata affidata una nuova rubrica: "Intervista Stabile".

'Intervista Stabile', la nuova rubrica di Giulia su WittyTv

Quando i profili social ufficiali di Witty hanno annunciato la nuova rubrica che vede Giulia nei panni dell'intervistatrice, il popolo del social è andato in visibilio. Così, dopo aver notato come il magnetismo di Giulia sia coinvolgente anche quando si tratta di mettersi in gioco come conduttrice a Tu si que vales, Maria De Filippi ha coinvolto la danzatrice in un altro progetto che la vede nei panni d'intervistatrice.

"Intervista Stabile" è il nuovo format della piattaforma web della Fascino Pgt. La prima a essere stata intervistata è stata Gaia Gozzi, che dopo la sua esibizione sul palco di Amici 21 durante la quarta puntata del pomeridiano, ha avuto modo di raccontare il suo nuovo progetto musicale ma non solo.

Le due giovani, entrambe vincitrici del talent che li ha lanciate nel mondo dello spettacolo, si sono confrontate conquistando il pubblico.

Giulia e Gaia e i loro ricordi all'interno della scuola di Amici

Giulia Stabile e Gaia Gozzi hanno parlato del prossimo disco in uscita della cantante, ma anche dei loro rispettivi ricordi legati al programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il formata ha le carte in regola per conquistare il pubblico e chissà se i personaggi che Stabile intervisterà saranno solo quelli che si troveranno a passare dal palco di Amici o se Maria De Filippi non deciderà di ampliare il suo campo d'azione.

Impossibile non sottolineare le richieste da parte del pubblico social, che spera di poter vedere Sangiovanni nei panni dell'ospite intervistato.

Chissà se i due fidanzati riuscirebbero a restare seri o se non si farebbero prendere dall'imbarazzo. I fan però sperano di poter vedere Stabile il più possibile sia nel web che in televisione, visto che riesce sempre a portare a termine in modo brillante i compiti che le vengono assegnati dalla produzione.