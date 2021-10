Sarebbero di nuovo una coppia Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Dopo varie indiscrezioni in merito che volevano il professore e la ballerina professionista di Amici 21 molto vicini dopo la separazione, a dare per certa la notizia della riappacificazione è stato il settimanale Chi. La rivista, inoltre, ha reso noto ai suoi lettori che i genitori della piccola Jasmine sarebbero anche tornati a vivere sotto lo stesso tetto dopo la separazione avvenuta a causa di un presunto tradimento di Francesca ai danni di Raimondo.

Raimondo e Francesca di nuovo sotto lo stesso tetto

Pare non avere dubbi la rivista diretta da Alfonso Signorini sul fatto che l'amore sia tornato a bussare al cuore di Francesca e Raimondo. I due, che avevano sempre mantenuto degli ottimi rapporti per non far pesare la separazione alla figlia Jasmine, avrebbero deciso di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Il condizionale è d'obbligo ma secondo Chi il ritorno di fiamma sarebbe cosa fatta. La relazione si era interrotta a causa dell'avvicinamento della Tocca a Valentin, un ex alunno del talent di Maria De Filippi. Adesso però tutto sarebbe cambiato. 'Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto', recita testualmente la rivista.

Dopo l'addio di Raimondo a Ballando con le Stelle per approdare ad Amici, non senza polemiche, si era diffusa la voce che oltre a una volontà di Todaro di mettersi alla prova in un nuovo ambito lavorativo, ci fosse dietro anche una scelta di 'cuore'. E, in effetti, sul web era iniziata a circolare voce che i due ex coniugi si frequentassero di nuovo.

Nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici, poi, la conduttrice aveva fatto notare che gli altri professori della scuola, in particolare Rudy Zerbi, avevano mantenuto un certo garbo durante l'esibizione dimostrativa di Francesca vista la presenza di Todaro. E adesso giunge la notizia della rappacificazione.

Esperienze lavorative ad Amici

Sebbene i diretti interessati non abbiano confermati né smentito la notizia, l'aria serena che si respira durante le puntate di Amici andate finora in onda lasciano presagire che la rivista ci abbia visto giusto. Frattanto, entrambi continuano le loro esperienze lavorative all'interno del talent. Francesca ormai da anni fa parte del corpo di ballo dei protagonisti che quest'anno ha accolto anche la vincitrice della scorsa edizione Giulia Stabile, mentre per Raimondo si tratta del primo anno da professore. Todaro è stato impegnato, su richiesta di Maria De Filippi stessa, nella dimostrazione di un ballo per un suo alunno nell'ultimo pomeridiano: i fan di Twitter hanno apprezzato la bravura del coach ma anche la sua prestanza fisica.

Di certo, dopo questa notizia, a partire dalla prossima puntata del talent gli occhi dei telespettatori saranno puntati anche su Francesca e Raimondo, nella speranza di vedere un gesto che confermi lo scoop. Sembra evidente che quest'anno, oltre agli alunni, anche professori e professionisti attireranno l'attenzione del pubblico.