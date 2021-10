Tanti i colpi di scena che si susseguiranno nelle nuove puntate. Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano infatti che si farà chiarezza sulla situazione di Tina Amato, che sta lottando contro la sua patologia alle corde vocali. Purtroppo, la cura prescritta dal dottore non sta facendo effetto e così si farà strada l'unica possibilità per far sì che torni a cantare come prima. Tina deve operarsi alle corde vocali, ma l'intervento non è esente da rischi. Nel frattempo, Gloria è sempre più turbata dalla presenza di Ezio a Milano. La bella Moreau ha deciso di trasferirsi per un po' da zia Ernesta, ma un imprevisto cambierà ogni cosa.

Tina si sente male dopo un'esibizione: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Dopo tanti dubbi, Tina si esibisce al Circolo, incantando i presenti. Purtroppo, la bella Amato si sente male poco dopo. Ha la gola in fiamme si spaventa. Ciò significa che la cura prescrittale non sta dando i risultati sperati. A quel punto, Tina va dal medico e il mondo le crolla addosso: se vuole tornare a cantare, deve per forza sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. L'ex Venere, in preda allo sconforto, telefona a Vittorio e gli spiega la situazione, declinando la proposta di prendere parte al film.

Flora presenta la sua nuova collezione

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore della puntata di venerdì 22 ottobre raccontano che Flora, dopo tante difficoltà, riesce a presentare finalmente la nuova collezione.

Sarà all'altezza dei capolavori di Gabriella? Ad aiutare la giovane Ravasi sono state, inaspettatamente, Maria e Agnese. Nel frattempo, ecco che un colpo di scena anima le trame della soap.

Vittorio scopre il segreto di Tina, nuove trame Il Paradiso delle Signore

Zia Ernesta è in apprensione, Gloria è sparita senza dire nulla da casa.

Chiama Armando, che non è affatto tranquillo. Persino Don Saverio è stato allertato. Il buon Ferraris ritrova Gloria in ospedale e viene a sapere che è stata scippata. Non è questo a tormentarla, ma la sua insostenibile presenza a Milano, tanto da confidargli di voler lasciare la città. Infine, nell'episodio della soap Il Paradiso delle Signore di venerdì 22 ottobre 2021 vedremo Tina vagare per le strade di Milano, persa nei suoi pensieri e visibilmente turbata.

La sua vita è andata in pezzi nel giro di poche settimane e si sente persa. A trovarla è Vittorio, che le offre il suo conforto. Tina, finalmente, si libera di un peso e gli confida che la sua storia d'amore con Sandro è finita da tempo. Intanto, Armando crede di aver trovato una soluzione per non far partire Gloria, che cosa avrà in mente? Non resta che seguire le nuove puntate in onda su Rai 1 per scoprirlo.