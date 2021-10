Sangiovanni ha regalato ai suoi fan un siparietto divertente che ha visto protagonista la sua fidanzata Giulia Stabile. La coppia è tornata a sostenersi reciprocamente sui social con messaggi e video su TikTok. Nella tarda serata dell'8 ottobre, dopo che la vincitrice di Amici 20 ha condiviso con i fan di Twitter un momento dedicato alla musica del suo fidanzato, con l'ascolto di Raggi gamma in simultanea con il popolo del web, Sangiovanni a sorpresa ha postato una chat privata con la ballerina. Quest'ultima era in evidente difficoltà con la lingua tedesca: a Bolzano, Giulia non riusciva a leggere alcuni termini della lingua, mentre Sangio rideva di gusto.

Giulia in difficoltà con il tedesco: il siparietto divertente

Gradita sorpresa quella fatta da Sangiovanni ai fan suoi e della sua fidanzata Giulia. Con una Instagram Story postata l'8 ottobre, il cantante ha dimostrato ancora una volta che la sua relazione con la magnetica ballerina prosegue nel migliore dei modi. Nonostante le distanze geografiche e i numerosi impegni di lavoro, i due giovani riescono a passare molto tempo insieme, riuscendo a ritagliarsi momenti privati che di rado vengono resi pubblici sui social. Ma, evidentemente divertito, Sangio ha voluto condividere con i suoi sostenitori un momento che riguardava solo lui e Stabile.

Infatti se è vero che le distanze ci sono, interviene la tecnologia ad aiutare i due innamorati.

Giulia aveva già sottolineato come esistessero le chat private a discapito dei post social per sostenersi a vicenda ma un frammento della loro privacy ha allietato i follower. Sangio ha mostrato le difficoltà di Giulia alle prese con la lettura di alcuni cartelloni scritti in tedesco in quel di Bolzano. La spontaneità della ballerina ha conquistato Sangiovanni ma non solo: i fan sono andati in delirio per la genuinità di Stabile che ha fatto ridere il suo fidanzato.

Inoltre alcuni particolari della chat non sono passati inosservati.

Giulia e Sangiovanni: amore oltre i pettegolezzi

Per prima cosa, i fan della coppia si sono chiesti il motivo per cui Giulia si trovasse a Bolzano: in molti su Twitter si sono chiesti se i motivi fossero legati all'arte della ballerina anche se per il momento da parte della diretta interessata non sono giunte indicazioni in merito.

Ma a colpire ancora di più è stata la foto profilo di Whatsapp scelta da Stabile. Si tratta della foto della copertina di Vanity Fair che l'ha vista protagonista proprio con il suo fidanzato. I due sono evidentemente più uniti che mai con buona pace di tutti coloro che insinuavano una certa distanza tra ballerina e cantante.

Insomma, pare essere tornato il sereno nella vita dei due giovanissimi, dopo un'estate turbolenta per via degli eccessivi Gossip.