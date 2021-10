Dopo il grande successo di Luce dei tuoi occhi, Giuseppe Zeno sarà su Rai 1 con una nuova imperdibile Serie TV girata in Campania, Tutto per mio figlio. Si tratta di una storia avvincente che ruota intorno al personaggio principale, alle prese con una situazione molto difficile da risolvere. Di seguito, le prime anticipazioni e quando dovrebbe andare in onda.

Giuseppe Zeno, da Luce dei tuoi occhi a Tutto per mio figlio

Grandissimo il successo di Luce dei tuoi occhi, la serie tv in onda su Canale 5 dove Giuseppe Zeno recita al fianco di Anna Valle, ex danzatrice alla ricerca di sua figlia.

L'ultima puntata con un finale da non perdere è fissata per il 27 novembre, quando si scoprirà chi è veramente Alice.

Il pubblico ha decisamente approvato la trama avvincente del gioiellino in onda sulla rete ammiraglia e la bravura dei due attori principali. I telespettatori avranno modo di rivedere Giuseppe Zeno in una nuova fiction Rai che promette emozioni.

Rai Fiction 2021/2022: arriva Tutto per mio figlio

Si sa ancora relativamente poco sulla nuova serie nella quale reciterà Giuseppe Zeno. Le riprese sono iniziate il 29 luglio 2021 in Campania. I primi scatti sul set immortalano il suggestivo scenario del Parco Reale e della Reggia di Caserta, dove sono state girate le primissime scene di Tutto per mio figlio.

Si continuerà a girare anche nelle prossime settimane ma la troupe si sposterà anche a Roma. Giuseppe Zeno sarà il protagonista assoluto di questa nuova serie prodotta da Compagnia Leone Cinematografica per Rai Fiction e diretta da Umberto Marino.

Un altro successo per Giuseppe Zeno che, oltre ad aver recitato accanto ad Anna Valle in Luce dei tuoi occhi, ha preso parte anche a Mina Settembre con Serena Rossi.

Inoltre è stato affiancato da Vittoria Puccini e Vanessa Incontrada. Ancora top secret il nome della protagonista femminile di Tutto per mio figlio.

Quando va in onda Tutto per mio figlio su Rai 1

Le riprese della serie televisiva sono ancora in corso, tra la Campania e il Lazio. La prima scena è stata girata nell'estate del 2021 e dunque ci vorrà ancora del tempo prima di poter vedere il nuovo prodotto Rai sul piccolo schermo.

Stando alle prime indiscrezioni, pare che Tutto per mio figlio sia prevista per la seconda parte del 2022, in programma su Rai 1. Nell'attesa, i telespettatori potranno vedere l'attore nell'ultima, imperdibile, puntata di Luce dei tuoi occhi in programma su Canale 5 per la prima serata del 27 ottobre.

Canale 5 si concede il bis con Giuseppe Zeno anche con Storia di una famiglia perbene, ispirata al best seller di Rosa Ventrella. Nel cast ci sarà anche Simona Cavallari, che aveva recitato con Zeno in Le mani dentro la città.