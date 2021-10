Da quando è entrato nella casa del GF Vip, Manuel è sempre stato accostato ad una donna del cast. Dopo aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Lulù, ultimamente Bortuzzo è stato visto spesso vicino a Soleil, come se in lei avesse trovato qualcosa di speciale. I fan si sono accorti di questo feeling e hanno chiesto al 22enne se nutre un interesse per Sorge: la risposta del ragazzo ha spiazzato tutti, Sophie compresa.

Le parole su Soleil scatenano il gossip al GF Vip

Giovedì 21 ottobre, alcuni concorrenti del GF Vip hanno avuto modo di rispondere ad un paio di domande dei fan.

Quando è toccato ad Aldo e Manuel, gli autori del reality hanno deciso di metterli di fronte a qualche curiosità irrisolta, come antipatie ed eventuali interessi.

Una spettatrice, ad esempio, ha spiazzato Bortuzzo quando gli ha chiesto se prova un interesse per Soleil.

Dopo essersi scambiato uno sguardo di complicità con l'amico Montano, il ragazzo ha ammesso: "Beh, un interesse c'è. Lei è una bellissima persona e vorrei conoscerla di più".

"Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene", ha aggiunto il nuotatore con estrema sincerità.

Anche se ha cercato di ridimensionare la parola "interesse" per evitare che si potesse pensare che sogna un flirt con Sorge, il 22enne ha confessato: "Soleil è piena di risorse, insomma è tutta da scoprire".

La reazione di Sophie nella casa del GF Vip

Manuel non si è tirato indietro dall'ammettere che il feeling che i fan del GF Vip hanno notato tra lui e Soleil c'è e per questo intende conoscerla meglio per capire cosa fare del loro rapporto.

Rientrato in casa dopo questo confronto virtuale con il pubblico, Aldo è stato fermato da Sophie per avere maggiori informazioni a riguardo.

In alcuni video che stanno facendo il giro del web, si vede Codegoni reagire in modo strano al racconto di Montano sulla risposta che Bortuzzo ha dato nella social room: la sensazione che hanno avuto molti spettatori, è che l'influencer non si aspettava affatto che il nuotatore ammettesse di provare un certo interesse per quella che lei considera la sua antagonista numero uno tra le mura di Cinecittà.

"Sophie è letteralmente sbiancata in volto nel sentire Aldo dire che Manuel è interessato a Soleil", ha commentato un'utente di Twitter raccogliendo parecchi consensi.

È presto per capire il motivo della reazione della 19enne a questa notizia: la giovane, infatti, potrebbe essersi irrigidita sia perché è gelosa di Manuel, sia perché non ha particolare simpatia per Sorge, con la quale è in competizione da quando è iniziato il programma.

La nuova chiusura alla principessina del GF Vip

La seconda domanda che i fan hanno posto ieri a Manuel, è la seguente: "Non pensi di essere stato troppo duro con Lulù?".

A chi ha deciso di tirare nuovamente in ballo il flirt ormai finito con la principessina etiope, Bortuzzo ha risposto molto sinceramente: "No.

Io penso che è meglio essere duri ma veri che dolci e falsi. Ho preferito comportarmi così per non creare illusioni".

Aldo ha sostenuto l'amico e ha invitato gli spettatori del GF Vip a non toccare più quest'argomento che da oltre un mese monopolizza intere puntate del reality: "Io non aggiungo altro, ne abbiamo parlato fin troppo. Basta".

Quest'ennesima chiusura del 22enne ad Hailé Selassié, non fa altri che alimentare la teoria che molti fan avevano formulato su un discorso che ha fatto alla ragazza pochi giorni fa. Quando Manuel ha detto a Lucrezia che tra loro le porte sono ancora aperte, si riferiva ad un eventuale rapporto d'amicizia che potrebbero coltivare sia nella casa che fuori, anche perché lui non nutre rancori nei suoi confronti.