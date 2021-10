Adriana Volpe è intervenuta a Casa Chi. L'opinionista del Grande Fratello Vip non ha potuto non parlare di quanto accaduto con la collega Sonia Bruganelli. La conduttrice trentina ha ammesso di essere offesa, non per la foto pubblicata in compagnia di Giancarlo Magalli, ma perché la moglie di Bonolis ha dichiarato pubblicamente che le due non sono amiche.

L'accaduto

Tutto è iniziato venerdì 25 settembre. Sonia Bruganelli, su Instagram, ha postato uno scatto in compagnia di Giancarlo Magalli. Adriana Volpe nel vedere la collega a cena con il suo "nemico" ha lanciato una stoccata sui social: "Dio li fa e poi li accoppia".

A quel punto, la moglie di Bonolis ha prontamente replicato invitando la collega a "volare alto".

Per tutto il week end le due opinioniste del GF Vip si sono lanciate frecciatine e alcuni fan si sono schierati: chi dalla parte di Bruganelli chi dalla parte di Volpe. Nella quinta puntata del Reality Show, le due donne hanno avuto un confronto pubblico ma senza trovare un punto d'incontro.

Volpe delusa dalla collega

Nella rubrica Casa Chi, condotta da Rosalinda Cannavò, Adriana Volpe ha spiegato i motivi che l'hanno delusa. La diretta interessata ha ammesso che non si sarebbe aspettata tutto questo, perché riteneva di avere instaurato un ottimo rapporto con Sonia Bruganelli. La diretta interessata ha precisato che la rabbia non è arrivata per la foto con Magalli, ma per quanto accaduto dopo: "Ero sicura di aver gettato le basi per un'amicizia".

La conduttrice ha rivelato di avere raccontato anche alcuni dettagli della sua vita privata alla collega: "Quel che è successo mi ha destabilizzato".

Adriana non ha nascosto di esserci rimasta male per le dichiarazioni rilasciate dalla collega. Nel dettaglio, Bruganelli ha fatto sapere di non essersi mai ritenuta amica di Volpe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, ha fatto sapere di avere chiesto un chiarimento privato ad Adriana, ma non è mai arrivato. A detta della 48enne, Sonia si sarebbe solo limitata a mandarle un messaggio in chat. Infine, Volpe ha smentito di non avere saluto la collega dietro le quinte.

La stoccata a Rita Rusic

Adriana Volpe è stata messa al corrente delle frecciatine di Rita Rusica, sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello Vip 4.

La diretta interessata anziché glissare, ha deciso di replicare: "Se serve per uscire dal dimenticatoio va bene". La 48enne è convinta che l'ex coinquilina abbia deciso di schierarsi dalla parte di Sonia Bruganelli solamente per ottenere visibilità.

Per chi non lo sapesse, le due "vippone" all'interno della casa di Cinecittà erano state protagoniste di uno scontro al vetriolo. Rusic aveva più volte rimproverato Adriana di assumere i toni di una "maestrina".