Ainett Stephens ha deciso di porre dei freni agli atteggiamenti di Amedeo Goria all'interno del Grande Fratello Vip 6. Il giornalista sportivo ha tentato nei giorni passati di avvicinarsi alla bella venezuelana con delle avance. La sudamericana ha rifiutato il corteggiamento di Goria, mettendo dei limiti ai suoi "bollenti spiriti" attraverso alcune parole molto dirette. Dopo aver definito Amedeo come una brava persona ha intimato di darsi una calmata.

Ainett Stephens frena Amedeo Goria

Amedeo Goria, entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 da fidanzato ha provato comunque ad avvicinarsi ad Ainett Stephens.

Era qualche giorno, infatti, che l'atteggiamento del giornalista nei confronti della showgirl rappresentava uno degli argomenti principali del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La venezuelana ha deciso di porre un freno alle avance. di Amedeo dicendogli che, nonostante si conoscano da poco tempo, prova una importante stima nei suoi riguardi. L'ex gatta nera ha definito il coinquilino come una persona intelligente. Poi è arrivata la doccia fredda per l'uomo quando Stephens ha sottolineato di evitare fraintendimenti fra di loro: "No mani di qua e no mani di là", ha aggiunto la donna.

La replica di Goria

Non si è fatta attendere la risposta del giornalista sportivo alle parole proferite da Ainett in salotto mentre erano seduti sul divano.

Amedeo ha infatti replicato evidenziato di aver soltanto accarezzato la schiena della sudamericana. In seguito la venezuelana ha affermato che il gioco nato fra di loro va bene purché rimanga tale. "L'unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti", ha sottolineato Stephens in quanto i due dormono insieme. Ainett ha proseguito il discorso nei riguardi di Amedeo dicendo che per poco non la baciava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La gieffina ha consigliato al giornalista di valutare fin dove vuole arrivare.

A provocare le parole dell'ex gatta nera sono stati alcuni episodi capitati nella casa più spiata d'Italia. Il giornalista sportivo avrebbe tentato di allungare le mani verso la showgirl sotto le coperte. Inoltre ha fatto molto discutere il gesto di Amedeo che si è tolto le mutande mentre era a letto insieme ad Ainett.

Il gieffino stava tentando di cambiarsi con la speranza di sfuggire alle telecamere ma non è stato apprezzato.

La reazione della fidanzata di Amedeo

Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, non ha apprezzato quanto accaduto. La donna ha dichiarato: "Passo da c... davanti a tutta Italia", attraverso i suoi canali ufficiali social. Le preoccupazioni della 36enne, a quanto pare, possono ridimensionarsi in quanto la sudamericana ha deciso di frenare le avance del giornalista sportivo.