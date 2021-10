Lo scorso 2 ottobre nella casa del Grande Fratello Vip c'è stata una festa. Mentre alcuni "vipponi" erano in pista a scatenarsi tra balli e canti, Alex Belli e Soleil Sorge hanno ricordato il loro primo incontro a un evento. Nel mezzo della chiacchierata, l'attore ha confidato che in passato ha sperato più volte di incontrare nuovamente la 27enne ma non è mai accaduto.

I ricordi dei due 'vipponi'

Nell'ultima settimana, Soleil e Alex si sono avvicinati al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato dalla lite avuta tra Belli e Samy Youssef che, a sua volta ha coinvolto anche altri coinquilini tra cui la 27enne italo-americana.

Mentre il resto dei "vipponi" si è scagliato contro l'influencer per una presunta frase razzista, l'ex attore di Centovetrine si è schierato dalla parte di Soleil.

Durante la festa di sabato, i due coinquilini hanno avuto modo di parlare del loro primo incontro in occasione di un evento. La gieffina ha spiegato che i due si sono incrociati solamente per pochi istanti. A quel punto Alex ha confidato di avere sperato di incontrare nuovamente Soleil ad altri eventi, ma non è mai accaduto. L'attore ha invitato la coinquilina a mantenere un rapporto amichevole anche al termine del Reality Show. Inoltre, ha chiesto a Soleil di poterle scattare qualche foto lontano dai riflettori. A quanto pare, la proposta di Belli ha entusiasmato la 27enne, tanto che rivelato di non vedere l'ora che la cosa avvenga.

A tale proposito, la gieffina ha chiosato: "Sono felice di averti avuto qua". In replica, Alex si è lasciato andare ad una confidenza: "Io ti aspettavo". Il diretto interessato ha riferito che negli anni passati lui e Soleil si sarebbero potuti incontrare nuovamente tramite amici in comune.

Imbarazzata, la 27enne ha deciso di tagliare corto sull'argomento: "Doveva andare così".

Belli-Sorge: alcuni telespettatori credono sia una strategia

L'avvicinamento tra Soleil e Alex sembra non piacere a tutti i telespettatori. Su Twitter, alcuni utenti hanno sostenuto che la vicinanza dell'influencer sia solamente una strategia. Altri invece, hanno fatto notare che l'attore sia felicemente sposato. Dunque, la vicinanza della 27enne ad Alex potrebbe diventare "pericolosa".

Altri utenti invece, non hanno visto alcuna malizia nei due coinquilini anche perché entrambi hanno rivelato di essersi conosciuti prima del reality show. Dunque, avrebbero solamente ricordato il loro primo incontro e avrebbero fatto una riflessione su come sarebbero potute andare le cose tra loro se avessero avuto l'opportunità di avere nuovi incontri.

Non è escluso che nella puntata di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini non ne parli con i due i diretti interessati.