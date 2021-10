Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda martedì 5 ottobre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno le sorprese. Alcuni segni di una presenza femminile in casa del signor Ferraris faranno infastidire Agnese, la quale inizierà ad ingelosirsi. Dopo aver scoperto la presenza della lettera che Achille ha lasciato a Flora prima di morire, Adelaide deciderà di invitare la giovane stilista a trasferirsi a Villa Guarnieri. In questo modo di Sant'Erasmo potrà leggere le parole dell'ex marito.

Nel frattempo Vittorio, insieme a Roberto e Beatrice, inizieranno a lavorare sul prossimo numero del Paradiso Market. In atelier invece Gloria comunicherà alle Veneri che si assenterà per un periodo ancora incerto, per questioni private.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, la gelosia di Agnese Amato

Nel corso della diciassettesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 5 ottobre 2021, Agnese si inizierà ad ingelosire quando scoprirà che a casa di Armando abiterà una donna. La sarta dell'atelier non sopporterà l'idea che il suo amato magazziniere possa averla dimenticata, nonostante Agnese abbia deciso di salvare il suo matrimonio, perdonando Giuseppe. Nel frattempo la contessa di Sant'Erasmo proporrà alla giovane Flora di trasferirsi a villa Guarnieri.

Nonostante Adelaide non gradirà la presenza a Milano della figlia di Achille, la curiosità di leggere il contenuto della lettera che Ravasi ha lasciato alla figlia, farà insospettire la donna. Prima di procedere con l'invito però, Adelaide si confronterà con il cognato, diventando nel frattempo un valido sostegno per Flora.

Il commendatore non sarà d'accordo con la contessa: perché prendersi gioco della giovane stilista americana?

Il Paradiso 6, la decisione di Gloria Moreau

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 5 ottobre 2021, al grande magazzino ci sarà fermento per la pubblicazione del primo numero del Paradiso Market.

Mentre le Veneri saranno impegnate a promuovere il magazine, Vittorio e i suoi collaboratori si metteranno al lavoro per il prossimo numero. Improvvisamente il direttore dell'atelier apprenderà da Gloria una scelta alquanto misteriosa. La capo commessa deciderà di assentarsi per qualche tempo per motivi personali. Le Veneri saranno preoccupate per il comportamento della signorina Moreau, in particolare modo Stefania, non saprà come aiutare la donna, diventata ormai una preziosa confidente. Dove andrà Gloria, si allontanerà forse per non incontrare Ezio?