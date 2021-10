Il 25 ottobre è andata in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Non sono mancati certamente i colpi di scena durante la puntata, come la sorpresa del fratello di Gianmaria, la discussione tra Katia e Jo, il confronto tra Gianmaria, Soleil e Sophie,... ma il vero colpo di scena è avvenuto dopo la diretta, dove Manuel e Lulù si sono lasciati trasportare nuovamente dalla passione.

GF Vip, nuovo bacio tra Lulù e Manuel

L'ultima puntata, andata in onda il 25 ottobre del Grande Fratello Vip è stata scoppiettante ed emozionante, sopratutto l'inizio dove hanno mostrato la clip di Manuel che suonava il pianoforte mentre cantava Sogni Appesi di Ultimo, canzone dal testo emozionante che ha fatto commuovere quasi tutti gli inquilini nella casa.

Nonostante le emozioni della diretta, ciò che ha lasciato i fan del reality stupiti è stato il dopo puntata, dove è scoppiata nuovamente la passione tra la principessa Selassiè e Manuel Bortuzzo. Tutto è accaduto nella notte quando Manuel e Lulù erano a letto e si sono lasciati andare ad un lungo e travolgente bacio che potrebbe segnare dunque la ripresa della loro conoscenza. Ovviamente dopo questo momento intimo tra i due, sul web sono esplose le polemiche, che questa volta travolgono il giovane nuotatore accusandolo di strategia. Molti infatti hanno insinuato che Manuel stia cercando di ottenere la visibilità mediatica persa, in quanto nella casa nelle ultime puntate si stanno focalizzando su altre coppie e non più sulla conoscenza formata dai due.

Grande Fratello, dopo la diretta malore per Miriana

Dopo la puntata, che ha visto coinvolti anche Miriana e Nicola, Trevisan si trovava in compagnia di Jo Squillo, Alex Belli e Nicola Pisu nella stanza, quando all'improvviso ha avvertito un leggero malore e ha chiesto di potersi stendere sul letto. Ovviamente tutti gli altri concorrenti si sono preoccupati.

Jo ha cercato di tranquillizzarla tenendole la mano e Nicola invece è corso in cucina per prepararle un bicchiere di acqua e zucchero. Fortunatamente per la showgirl il piccolo problema di salute è poi subito passato e si è recata in veranda per parlare con gli altri inquilini della casa. E dopo è andata a coricarsi con Nicola, per farsi fare qualche coccola prima di dormire.

Questo malore è stato causato probabilmente dalla cena effettuata in tarda notte o dalle emozioni della puntata, dove lei ha avuto il confronto con la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani, la quale ha detto che, se suo figlio avesse intenzione di intraprendere una conoscenza con Miriana, lei non sarebbe assolutamente contraria. Questo dà dunque campo libero ai due ragazzi di conoscersi tranquillamente e Pisu, conferma di provare dei sentimenti per Miriana, mentre lei rimane ancora della sua posizione.