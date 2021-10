Al GFVip, le nomination sono spesso oggetto di discussione tra "vipponi". In occasione della 13esima puntata, Clarissa Selassié ha ammesso di non avere gradito la nomination di Soleil Sorge. In particolare, la ragazza ha avuto paura di finire al televoto ed essere eliminata. Secondo la 19enne, per le tre sorelle non sarebbe il momento opportuno per uscire dal gioco, soprattutto alla luce delle "brutte cose" che le attenderebbero lontano dai riflettori.

Il commento della gieffina

In puntata, Alfonso Signorini ha chiesto nuovamente al parterre femminile di fare le nomination palesi.

A quel punto Soleil Sorge ha deciso di votare per le sorelle Selassié. La diretta interessata ha sostenuto che il suo è un voto d'incoraggiamento per spronare le tre coinquiline. Al termine della diretta, Clarissa Selassié ha risentito il colpo e ha ammesso di essere rimasta delusa dall'atteggiamento della coinquilina: "Ero quasi certa che avesse votato per Francesca". Secondo Clarissa, infatti, Soleil non ha legato con Jo Squillo, Ainett Stephens e Cipriani, dunque sarebbe stato più giusto nominare loro.

Inoltre, la sorella minore di Jessica e Lucrezia Selassié ha affermato di aver chiarito ogni diverbio con Soleil. Con rammarico, la diretta interessata ha ammesso: "Ci sono rimasta male". Nel cercare una spiegazione al gesto della 27enne, Clarissa ha anche fatto presente di non essere mai andata contro Sorge durante gli scontri con Raffaella Fico.

Il 'tormento' di Clarissa

Clarissa Selassié ha spiegato perché non ha gradito la nomination di Soleil Sorge: "Non vogliamo uscire adesso". Poi, ha aggiunto: "Fuori dobbiamo affrontare cose non belle". La 19enne ha fatto presente che il loro papà è in carcere dall'estate, quindi lontano dai riflettori le Principesse d'Etiopia dovrebbero sostenere una situazione poco rosea.

A tale proposito, la diretta interessata ha ribadito di non aver preso bene la nomination di Soleil.

Infine, Clarissa ha fatto una riflessione su un ipotetico televoto al GFVip: "Credo che quando andremo in nomination potremmo uscire". La sorella di Lucrezia e Jessica ha precisato che un giorno la cosa avverrà, ma lei spera che sia il più tardi possibile.

La strategia di Soleil

Parlando con Manila Nazzaro, Soleil Sorge ha spiegato di aver nominato le sorelle Selassié non solo per spronarle ma per una scelta ben precisa. La diretta interessata ha ammesso di avere dei dubbi su due delle tre sorelle. In particolare, la 27enne crede che due Principesse si siano avvicinate a lei solamente per strategia. Sulla base di quanto dichiarato, Soleil ha fatto presente di non essere pentita del suo gesto.

Infine, ha spiegato che in questi giorni vuole osservare il comportamento delle sorelle Selassié dopo la nomination ricevuta: "Non me la raccontano giusta".