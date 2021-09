Tra i protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6 che stanno tenendo banco all'interno della casa più spiata d'Italia, vi è la coppia composta da Manuel Bortuzzo e Lulù. I due si stanno lasciando andare sempre più e ormai sembrerebbe che il loro rapporto si stia trasformando in qualcosa di più impegnativo. Tuttavia, nel corso della serata del 28 settembre, mentre Lulù cercava di essere dolce e affettuosa con Manuel, il ragazzo ha avuto una reazione del tutto inaspettata.

Manuel Bortuzzo sbotta con Lulù durante un bacio al GF Vip 6

Nel dettaglio, Manuel e Lulù si trovavano in giardino da soli e si sono lasciati andare ad un momento di tenerezza.

I due si sono scambiati delle effusioni e qualche bacio, fino a quando la principessina non ha fatto alterare il giovane nuotatore.

Lulù, infatti, ha cominciato a baciare il petto di Manuel, il tutto mentre il ragazzo indossava una camicia a suo dire "molto costosa".

Così, il nuotatore ha subito frenato la ragazza e ha sbottato, chiedendole di smetterla proprio perché quella camicia che indossava aveva un prezzo oneroso.

'La camicia costa tantissimo', sbotta Manuel Bortuzzo

"Ti prego, questa camicia costa tantissimo", ha sbottato Manuel che ha 'fulminato' con lo sguardo la giovane principessa, la quale ha capito che doveva smetterla per evitare che Bortuzzo potesse innervosirsi ancora di più.

Una scena che non è passata inosservata ai commentatori social del Grande Fratello Vip 6, al punto che in tanti hanno puntato il dito contro Manuel, ritenendo che sia stato poco carino nei confronti della ragazza, complice anche il momento di tenerezza che stavano vivendo insieme.

Addirittura c'è chi ha consigliato a Lulù di "scappare" da questa relazione e di tenere gli occhi ben aperti, perché sembrerebbe che Manuel non sia convinto proprio al 100% del sentimento che prova nei confronti della giovane principessa etiope conosciuta all'interno della casa del GF Vip.

I genitori di Manuel bocciano la storia con Lulù al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due concorrenti nel corso delle prossime settimane, in queste ore si sono espressi anche i genitori di Manuel, in merito a questa relazione.

Il papà di Bortuzzo non si è fatto problemi a "bocciare" questa storia d'amore, ritenendo che tra i due è nata una bella amicizia ma ribadendo il fatto che non si andrà oltre.

La mamma di Manuel, invece, in maniera molto diplomatica ha ammesso di non conoscere Lulù e quindi di non poter esprimere un parere sulla ragazza e su questa infatuazione con Manuel, ribadendo che al momento l'unica cosa che conta è che suo figlio si trovi beni all'interno della casa del Grande Fratello Vip.