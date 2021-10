Al Grande Fratello Vip è scoccato il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due “vipponi” si sono resi protagonisti del gesto per via di un gioco proprio dagli autori del Reality Show. Tuttavia, non è mandato lo stupore da parte di alcuni coinquilini.

L’accaduto

Nel pomeriggio di domenica 24 ottobre, i “vipponi” hanno ricevuto un cominciato. Scendendo nel dettaglio, gli autori hanno proposto un gioco di nome “Kiss Frezee”, noto ai telespettatori del reality show. Al suono di una campana, i concorrenti dovevano baciare il coinquilino o la coinquilina più vicino fino al termine del suono.

All’ennesimo suono della campana, Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritrovati nella zona beauty insieme a Lulù Selassié e Jessica Selassié. Le Principesse d’Etiopia si sono baciate tra loro mentre l’influencer italo-americana è saltata in braccio all’attore. A quel punto è scoccato il bacio tra i due “vipponi”.

La reazione dei concorrenti

Sebbene si sia trattato di un gioco proposto dagli autori del GFVip, alcuni “vipponi” sono rimasti spiazzata. In particolare, Francesca Cipriani ha commentato il bacio tra Sorge e Belli: “Oddio ma si sono baciati in bocca”. Così come la showgirl abruzzese, anche alcuni telespettatori della diretta h24 hanno commentato l’accaduto. Il gioco infatti, non è la prima volta che viene proposto all’interno del reality show.

Tuttavia, nelle edizione precedenti i ci correnti impegnati sentimentalmente preferivano baciare in guancia il coinquilino. Soleil e Alex invece, hanno deciso di scambiarsi un bacio sulla bocca.

A questo punto non resta che attendere la reazione della moglie dell’attore. I telespettatori invece, si sono spaccati: da un lato c’è chi ha guardato divertito il gesto del duo Sorge-Belli mentre dall’altro c’è chi ha sostenuto che Alex non aspettava altro per baciare la coinquilina, vista la grande affinità mostrata tra i due.

Ovviamente, l’argomento verrà trattato nella 13ª puntata del reality show da Alfonso Signorini.

Delia Duran lancia un avvertimento a Belli

Nei giorni scorsi, Delia Duran ha lanciato un avvertimento ad Alex Belli. La modella nel vedere la vicinanza tra il marito e Soleil ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di assistere ad un tradimento in diretta.

Come spiegato dalla diretta interessata, qualora la vicinanza dovesse diventare sempre più assidua, arriverà al Grande Fratello Vip per riportare sulla retta via il marito.

Poco dopo l’inizio del reality show invece, Delia si era scagliata contro le sorelle Selassié e Sophie Codegoni. Il motivo? Jessica, Clarissa, Lulù e Sophie avevano fatto troppi apprezzamenti su Belli.