Venerdì sera è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6. L'appuntamento non ha risparmiato sorprese: ha visto il confronto tra Tommaso e la sua ex Valentina, un altro confronto tra Soleil e Gianmaria e infine anche il chiarimento dei baci scambiati tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù. Dopo la puntata pare che però non sia stato tutto rose e fiori tra i due, Manuel sembra infatti essersi ricreduto sul flirt con Lulù.

GF Vip, Manuel si ricrede su Lulù

Si era capito subito che tra i due ragazzi ci fosse un interesse nella casa di Cinecittà e nella notte passata è scappato un tenero bacio.

Durante la puntata del 24 settembre, Signorini non ha potuto fare a meno di parlare del bacio e di affrontare l'argomento. Chiamata nel privato insieme alle sue sorelle, Lulù ha aperto il suo cuore e confidato a Signorini quale sentimento lo lega al nuotatore. Descrive Manuel come una persona molto dolce e molto onesta, lo capisce dal modo in cui la guarda, è una persona veramente altruista e confida che nella sua vita non ha mai incontrato una persona così, ee che è raro incontrarne una simile a lui. La ragazza conclude poi dicendo che nonostante si conoscano da poco più di tre settimane, lo considera molto importante per lei. Queste parole hanno emozionato il pubblico in studio, le opinioniste e anche le due sorelle entrate in confessionale con lei, tuttavia dopo la puntata qualcosa in Manuel è cambiata.

Subito dopo la diretta Manuel confessa ad Alex Belli e a Nicola Pisu di voler prendere le cose con calma e di rallentare un po' il rapporto con la principessa; Pisu a queste affermazioni rincara la dose dicendo che magari la prossima volta proverà il nido d'amore ''Love Boat'' con Lulù e lui risponde chiedendo se stesse scherzando, perché in caso di entrata nella Love Boat, porterebbe Alex e non certo Lulù.

Ascolti sesta edizione Grande Fratello Vip

L'appuntamento del Grande Fratello Vip è arrivato ieri alla sua quarta puntata, scontrandosi nuovamente con Tale e Quale Show su Rai 1. La puntata di ieri ha raccolto 2.297.000 telespettatori, pari al 15.82% di share, contro i 3.787.000 telespettatori di Rai 1. Il primo appuntamento del GF Vip si è concluso con 2.860.000 telespettatori e il 20.7% di share.

La seconda puntata, andata in onda di venerdì, ha ottenuto 2.001.000 spettatori e il 14.7% di share. La terza puntata, andata in onda lunedì 20 settembre, ha tenuto incollati davanti al televisore 2.578.000 spettatori e il 17,48% di share. Un inizio un po' sottotono ma che piano piano pare risollevarsi.