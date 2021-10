Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui questa domenica, 24 ottobre, sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda nel corso delle settimane di novembre su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati e le anticipazioni rivelano che per la tronista Andrea Nicole ci sono stati nuovi intensi baci mentre per la dama Ida Platano è stata una registrazione decisamente difficile.

Andrea Nicole bacia Ciprian: anticipazioni Uomini e donne, registrazione 24 ottobre

Le prime anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne che si è svolta questa domenica 24 ottobre, rivelano che Andrea Nicole si è lasciata andare nuovamente col corteggiatore Ciprian e tra i due c'è stato un nuovo intenso bacio.

A distanza di quasi due mesi dall'inizio di questo percorso in trasmissione, la tronista Andrea Nicole conferma così di essere maggiormente presa da Ciprian rispetto all'altro pretendente Alessandro.

Tuttavia, nel corso della registrazione di questo pomeriggio, è venuto fuori che Andrea Nicole si fidi maggiormente di Alessandro che di Ciprian: quest'ultimo, infatti, è stato messo più volte in discussione dalla tronista che non crede al 100% nella sua buonafede in questo percorso.

Ida Platano lascia lo studio: anticipazioni U&D

Inoltre, le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne che si sono tenute questa domenica, rivelano che si è tornato a parlare anche del percorso di Ida Platano, la quale è stata al centro dell'attenzione al punto da essere attaccata in studio.

La reazione di Ida Platano, però, non è stata delle migliori: gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che la dama del trono over ha lasciato più volte lo studio di Uomini e donne, amareggiata dalle critiche ricevute in studio. Non si esclude, quindi, che alla base di questi attacchi possa esserci la fine della sua relazione con Diego, il nuovo cavaliere che sembrava aver fatto breccia nel cuore della Platano.

Sempre ottimi ascolti in daytime per Uomini e donne

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Uomini e donne su Canale 5, la trasmissione di Maria De Filippi continua a essere leader indiscussa della sua fascia di ascolto, con una media quotidiana che supera la soglia dei 2,8 milioni di spettatori e uno share che arriva a sfiorare il 23%.

Dati che, giorno dopo giorno, permettono a De Filippi di consolidare la sua leadership indiscussa e di avere la meglio nella sfida auditel del pomeriggio sui programmi competitor che vanno in onda nella stessa fascia oraria sulle reti Rai.